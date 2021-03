Iga Świątek i Mattek-Sands idą jak burza w Miami! Są już w półfinale!

6:0, 6:1 z duetem Blinkowa - Niculescu, następnie 6:3, 6:1 z rozstawionym z numerem 6. chińskim deblem Xu - Zhang, teraz wygrany ćwierćfinał w stosunku 6:1, 6:4 z Ukrainką Ludmyłą Kiczenok i Łotyszką Jeleną Ostapenko. Iga Świątek i Amerykanka Bethanie Mattek Sands radzą sobie w Miami doskonale i są już w półfinale.

Zobacz wideo Reakcja Igi Świątek mogła zaniepokoić. "Przypomnieliśmy sobie, że ma dopiero 19 lat"

W pierwszym secie polsko-amerykański debel wygrał wszystkie gemy przy serwisie rywalek, a sam został przełamany zaledwie raz. Efekt to wygrany szybko set 6:1 już przy pierwszej piłce setowej.

Główny trener polskiego tenisa przyznał się do fałszerstwa. "Tam jest 90 proc. lewych profili"

W drugiej partii walka była zdecydowanie bardziej zacięta. Świątek i Mattek-Sands zaczęły tego seta źle. Ukrainka i Łotyszką zdołały się zmobilizować i nie tylko zaczęły wygrywać swoje podanie, ale raz również przełamały swoje rywali, doprowadzając do stanu 4:1. To było jednak wszystko, na co tego dnia było je stać. Polka i Amerykanka wzięły się do roboty, wygrały pięć kolejnych gemów, a co za tym idzie, także całego seta i mecz.

Świątek - Mattek-Sands zagrają z turniejowymi piątkami

W półfinale przeciwniczkami Igi Świątek i Bethanie Mattek-Sands będą rozstawione z numerem piątym Japonki Shuko Aoyama oraz Ena Shibahara. To spotkanie zostanie rozegrane w piątek.