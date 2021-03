Iga Świątek walczy o półfinał debla w Miami. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [STREAM]

W 2020 roku Iga Świątek występowała w deblu z Amerykanką Nicole Melichar, z którą dotarła do półfinału French Open. Od tego roku Polka współpracuje na korcie z Bethanie Mattek-Sands, która do tej pory wygrała dziewięć turniejów wielkoszlemowych. Pięć z nich zostało zdobyte w deblu. Obecnie Mattek-Sands zajmuje 292. miejsce w światowym rankingu.

Zobacz wideo Reakcja Igi Świątek mogła zaniepokoić. "Przypomnieliśmy sobie, że ma dopiero 19 lat"

WTA Miami. Iga Świątek może awansować do półfinału debla pierwszy raz od zeszłorocznego French Open

Iga Świątek zakończyła rywalizację w indywidualnym turnieju WTA w Miami w trzeciej rundzie. Igę pokonała Chorwatka Ana Konjuh 4:6, 6:2, 2:6. Z kolei w deblu do tej pory Polka oraz Amerykanka wygrywała bez większych problemów. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Annę Blinkową i Rumunkę Monikę Nicolescu 6:0, 6:1, a w drugiej rundzie wygrały z Chinkami Xu i Zheng 6:3, 6:1.

W ćwierćfinale duet Świątek-Mattek-Sands zmierzy się z Ludmyłą Kiczenok i Jeleną Ostapenko. W przypadku wygranej Iga Świątek wyrówna swój rekord z zeszłego roku. Wtedy z Nicole Melichar awansowała do półfinału French Open w 2020 roku. Polsko-amerykański duet w 1/2 finału zmierzy się ze zwycięzcą starcia Caroline Garcia/Nadia Podoroska - Shuko Aoyama/Ena Shibahara.

Gdzie i kiedy oglądać debla z udziałem Igi Świątek?

Ćwierćfinałowy mecz debla w turnieju rangi WTA 1000 w Miami z udziałem Igi Świątek i Bethanie Mattek-Sands odbędzie się 31 marca 2021 roku o godzinie 20:30 czasu polskiego. Prawa do transmitowania turniejów rangi WTA w Polsce posiada Canal+ Sport, natomiast nie wiadomo, czy stacja będzie transmitować to spotkanie. Mecz będzie dostępny do obejrzenia na legalnych stronach bukmacherskich po rejestracji i zalogowaniu. Spotkanie można też obejrzeć za pośrednictwem usługi WTA TV - miesięczna subskrypcja kosztuje około 42 złotych.