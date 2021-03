Hurkacz gra z Raoniciem. Gdzie i o której oglądać mecz Polaka? [TRANSMISJA TV]

Hubert Hurkacz po świetnej grze i dramatycznej końcówce pokonał w III rundzie turnieju ATP w Miami Denisa Shapovalova 6:3, 7:6 (8:6). Polak w starciu z rozstawionym z numerem 6. Kanadyjczykiem nie dał się ani razu przełamać, a w drugim secie wygrał aż 29 z 35 piłek przy swoim serwisie. Polak zrewanżował się wyżej notowanemu rywalowi za porażkę sprzed dwóch tygodni w Dubaju i awansował do kolejnej rundy, gdzie zmierzy się z również reprezentującym Kanadę Milosem Raoniciem.

Świetny występ Huberta Hurkacza w Miami! Shapovalov pokonany

Hubert Hurkacz poznał przeciwnika w IV rundzie turnieju w Miami. Będzie nim Milos Raonic

Milos Raonic, podobnie jak Hurkacz, rozpoczął rywalizację w Miami od II rundy. Tam pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 6:2, 6:1. W III rundzie czekało go nieco większe wyzwanie, ale poradził sobie bez większych problemów z Francuzem Ugo Humbertem 6:4, 7:5. Teraz przyszła kolej na Huberta Hurkacza. Tenisiści jeszcze nigdy się ze sobą nie mierzyli, ale najbliższy rywal nie jest Polakowi obcy. - Będzie to nasze pierwsze starcie, ale trenowaliśmy wspólnie wiele razy na Florydzie. Jego nieco słabszą stroną jest bekhend, ale rekompensuje to siłą i precyzją serwisu. Będę musiał się skupić na przyjęciu i stwarzaniu okazji do przejmowania inicjatywy. I znowu grać mądrze i agresywnie - powiedział Hurkacz po spotkaniu z Shapovalovem.

Raonic jest Kanadyjczykiem czarnogórskiego pochodzenia. Jego rodzice uciekli z Bałkanów za ocean podczas wojny w latach 90. 30-latek jest jednym z najbardziej utytułowanych kanadyjskich tenisistów w historii. Jego największym sukcesem jest finał Wimbledonu z 2016 r., w którym po zaciętym boju przegrał z Andym Murrayem 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Oprócz tego ośmiokrotnie zwyciężał w turniejach ATP Tour. Aktualnie jest na 19. miejscu w rankingu ATP, a najwyżej w karierze klasyfikowany był na miejscu 3. w 2016 r.

Hubert Hurkacz oprócz rywalizacji singlowej brał udział także w turnieju deblowym. Jego partnerem był Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. W I rundzie polsko-kanadyjska para pokonała belgijską parę Sander Gille-Joran Vilegen 6:4, 6:3, ale już w II rundzie musiał uznać wyższość chorwacko-słowackiej pary Ivan Dodig-Filip Polasek 5:7, 4:6 i odpadła z turnieju.

Pojedynek Huberta Hurkacza z Milosem Raoniciem w Miami. Gdzie i kiedy oglądać?

Mecz Hubert Hurkacz - Milos Raonic w IV rundzie turnieju ATP w Miami odbędzie się we wtorek 30 marca. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie ok. godziny 21. Transmisję będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Extra oraz online aplikacji Ipla TV.