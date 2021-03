Reakcja Igi Świątek mogła zaniepokoić. "Przypomnieliśmy sobie, że ma dopiero 19 lat"

Iga Świątek przegrała z Aną Konjuh w trzeciej rundzie i odpadła z turnieju WTA Miami. Polka w trzecim secie przechodziła kryzys i była bliska płaczu. - Trochę niepokoi, że tak zareagowała, ale spokojnie, bo zdarzają się lepsze i gorsze mecze. To nie jest tak, że Iga jest mentalnie gotowa do każdego spotkania. Praca z psychologiem to jest proces - mówi Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

