Hubert Hurkacz kontra Denis Shapovalov w III rundzie turnieju ATP w Miami. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA]

W II rundzie turnieju ATP w Miami Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Denisa Kudlę 7:6(7:5), 6:4. Pomimo tego, że Polak był faworytem tego starcia, to jego rywal postawił mu bardzo trudne warunki. W pierwszym secie o zwycięstwie zadecydował tie-break, ponieważ obaj tenisiści z dużą pewności wygrywali wszystkie swoje podania. W drugim secie Hurkacz przełamał swojego rywala już w trzech pierwszych gemach i choć sam później został przełamany, to nie dał sobie odebrać przewagi i wygrał całe spotkanie.

Hurkacz z szansą na rewanż za porażkę w Dubaju. Jego rywalem w III rundzie w Miami będzie Denis Shapovalov.

Po wygranej z Kudlą, Hubert Hurkacz mógł czekać na rywala w III rundzie, którym miał zostać wygrany z meczu Denis Shapovalov - Ilja Iwaszka. Zwyciężył Kanadyjczyk 6:7(5:7), 6:4, 6:4 i to on zmierzy się z Polakiem w kolejnej rundzie. Shapovalov miał jeszcze trudniejsze zadanie niż Hurkacz i mało brakowało, aby niżej notowany Iwaszka wyrzucił go z turnieju.

Kanadyjczyk jest wyżej notowany w rankingu ATP od Hurkacza. Polak zajmuje 37. miejsce, a Shapovalov jest 11. Obaj panowie świetnie się znają jeszcze z czasów juniorskich. W karierze seniorskiej też mierzyli się już se sobą kilkukrotnie. Ostatni raz taką okazję mieli bardzo niedawno, bo w połowie marca na turnieju w Dubaju. Wtedy górą był Shapovalov, który wygrał 6:4, 6:3. Hurkacz będzie miał więc świetną okazję do zrewanżowania się dobrze znanemu sobie zawodnikowi. Szczególnie że obecnie wydaje się być w nieco lepszej formie od swojego rywala. Panowie mierzyli się ze sobą także dwukrotnie w 2019 roku na turniejach w USA. Wtedy w obu tych pojedynkach triumfował Polak. Najpierw na turnieju w Indian-Wells 7:6(7:3), 2:6, 6:3, a później w Winston-Salem 6:3, 6:4.

- Hubert to bardzo trudny przeciwnik, chociaż bardzo dobrze mi znany. Często graliśmy przeciwko sobie jako juniorzy, sąsiadowaliśmy w rankingach. Jego atuty? Doskonały serwis i solidna w grze z końca kortu - tak komplementował Shapovalov swojego najbliższego rywala jeszcze w Dubaju.

Hubert Hurkacz kontra Denis Shapovalov w III rundzie turnieju ATP w Miami. Gdzie i kiedy oglądać?

Pojedynek Huberta Hurkacza z Denisem Shapovalovem odbędzie się w poniedziałek 29 marca. Obaj tenisiści mają się pojawić na korcie około godziny 18:30 czasu polskiego. Transmisję spotkania będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Extra oraz w aplikacji Ipla TV.