Iga Świątek wygrywa mecz w Miami. Jest już w ćwierćfinale debla

W sobotę Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie turnieju WTA w Miami. Polkę zatrzymała Ana Konjuh (6:4, 2:6, 6:2). - To Konjuh wygrała, a nie Świątek przegrała - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl. 19-latka ma jednak okazję do natychmiastowej rehabilitacji, bo w niedzielę brała udział w turnieju deblowym. Partnerką Świątek jest Bethanie Mattek-Sands. 36-letnia Amerykanka to dopiero 292. rakieta świata (dla porównania Polka jest 16. w rankingu WTA). Obie panie bez większych kłopotów przebrnęły przez 1/8 finału turnieju w Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek miała drobne przestoje w grze. To nie był łatwy mecz"

Trudności miały jedynie na początku starcia z parą Chinek Yi-Fan Xu i Shuai Zhang. Przegrywały 2:3, ale później wygrały cztery gemy z rzędu. W drugim secie Polka i Amerykanka nie pozostawiły żadnych złudzeń, kto jest lepszy. Świątek i Mattek-Sands wygrały gładko, bo aż 6:1. To ich już drugie zwycięstwo w turnieju deblowym. W I rundzie polsko-amerykański duet rozbił 6:0, 6:1 Rosjankę Annę Blinkową i Rumunkę Monikę Niculescu.

Hubert Hurkacz poznał rywala w III rundzie w Miami! Polak ma szansę na rewanż

Z kim się teraz zmierzą Świątek i Mattek-Sands?

W kolejnej rundzie zmierzą się z Jeleną Ostapenko i Liudmiła Kiczenok. Ta para awansowała do ćwierćfinału, bo Simona Halep, partnerka Angelique Kerber, odniosła kontuzję, więc był walkower. Spotkanie odbędzie się 30 marca.

Hubert Hurkacz wygrywa w dwóch setach! Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo

Świątek to nasza największa nadzieja na sukcesy w tenisie. Wiosną warszawianka wygrała Roland Garros, stając się pierwszą mistrzynią bez straty seta w Paryżu od czasów Justine Henin w 2007 roku. Mało tego, Świątek została najmłodszą mistrzynią Rolanda Garrosa od czasów Moniki Seles w 1992 roku oraz pierwszą nastolatką, która zdobyła koronę w Paryżu od czasów Ivy Majoli w 1997 roku.