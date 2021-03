Iga Świątek zdradziła, kto jest jej tenisowym idolem. "Skopiowałam swój styl od niego"

- Lubię Rafę Nadala. Na ścianie w pokoju mam kalendarz z nim, a nawet koszulkę z autografem. To mój idol. Jest skromny i pozostał tym samym facetem, którym był przed zdobyciem tak wielu tytułów. Kiedy byłam młodsza, nie oglądałam za dużo tenisa. Jedynym zawodnikiem, który mnie fascynował był właśnie Rafael Nadal - mówi Iga Światek.

I dodaje: - Myślę, że skopiowałam swój styl gry od niego. Lubię uderzać piłki z dużą liczbą topspinów [zagranie nadającym piłce górną rotację, dzięki czemu jej tor lotu jest bardziej zakrzywiony w dół niż w przypadku piłki bezrotacyjnek - red]. Nawet mój pierwszy trener mówił mi, że to niezwykłe, by dziewczyna tak często grała topspinem. Poradził mi, abym się nad tym skupiła, bo pewnego dnia będzie to mój wielki atut. Kiedy byłam młodsza, to uwielbiałam jego wygląd i energię, z jaką gra, Później go poznałam, a on pomimo wielu sukcesów, pozostał skromnym gościem.

Świątek to nasza największa nadzieja na sukcesy w tenisie. Wiosną warszawianka wygrała Roland Garros, stając się pierwszą mistrzynią bez straty seta w Paryżu od czasów Justine Henin w 2007 roku. Mało tego, Świątek została najmłodszą mistrzynią Rolanda Garrosa od czasów Moniki Seles w 1992 roku oraz pierwszą nastolatką, która zdobyła koronę w Paryżu od czasów Ivy Majoli w 1997 roku.

