Hubert Hurkacz kontra Denis Kudla w II rundzie turnieju ATP w Miami. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polaka? [TRANSMISJA]

Hubert Hurkacz swoją przygodę z turniejem w Miami rozpoczął już w czwartek. Polak przystąpił do rywalizacji deblowej wraz z Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem. Polsko-kanadyjska para pokonała belgijską parę Sander Gille - Joran Vliegen 6:4, 6:3 i awansowała do kolejnej rundy, w której czekają już Ivan Dodig i Filip Polasek. W sobotę 27 marca Hurkacz przystąpi do rywalizacji singlowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Australian Open. 100 niewymuszonych błędów Hurkacza, strój Williams i rozpacz Monfilsa. Co dalej?

Iga Świątek była wśród najbardziej poszkodowanych. WTA zmienia zasady rankingu

Hubert Hurkacz zagra w II rundzie turnieju ATP w Miami. Jego rywalem będzie Denis Kudla.

Hubert Hurkacz w II rundzie turnieju ATP w Miami zmierzy się z niżej notowanym Denisem Kudlą. Amerykanin zajmuje 123. miejsce w rankingu, a Polak miejsce 37. W I rundzie Kudla pokonał również wyżej notowanego Francuza Jeremy'ego Hardy'ego 3:6, 6:3, 6:4. Pomimo kiepskiego początku i przegranego pierwszego seta, udało mu się później przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Amerykanin ma 28 lat, a więc jest starszy od Huberta Hurkacza. Jego największym dotychczasowym sukcesem jest ćwierćfinał Wimbledonu z 2015 roku. Siedmiokrotnie wygrywał też w turniejach z cyklu ATP Challenger Tour.

Kudla na pewno będzie bardzo zmotywowany w spotkaniu z Hurkaczem, a pokazał już, że potrafi zaskoczyć wyżej notowanego rywala. Sobotni pojedynek będzie pierwszym spotkaniem obu tenisistów. Amerykanin chce za wszelką cenę powrócić do Top 100 światowego rankingu, aby móc występować w turniejach wielkoszlemowych. Pierwsza taka okazja w tym roku mu przepadła z powodu koronawirusa. Tenisista otrzymał pozytywny wynik testu podczas eliminacji do Australian Open w Dosze.

Błyskawiczny awans Igi Świątek w deblu! Wystarczyły tylko 53 minuty

Hubert Hurkacz kontra Denis Kudla w II rundzie turnieju ATP w Miami. Gdzie i kiedy oglądać?

Pojedynek Huberta Hurkacza z Denisem Kudlą odbędzie się w sobotę 27 marca. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie około godziny 18:00. Ich pojedynek jest zaplanowany jako drugi od godziny 16:00. Transmisję meczu będzie można oglądać w Polsacie Sport Extra.