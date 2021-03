Iga Świątek kontra Ana Konjuh w II rundzie turnieju WTA w Miami. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polki? [TRANSMISJA]

Iga Świątek do turnieju w Miami przystąpiła z tzw. wolnym losem, dzięki czemu rozpoczynała rywalizację dopiero od II rundy. Tam zmierzyła się z Czeszką Barbarą Krejcikovą, którą pokonała dość pewnie 6:4, 6:2. Polka bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie i już po 5. minutach prowadziła 5:1. Później przyszedł chwilowy kryzys i Iga straciła trzy gemy z rzędu, ale ostatecznie udało jej się wygrać pierwszego seta. W drugim poszło już dużo łatwiej i Polka mogła się cieszyć z awansu do kolejnej rundy,

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek miała drobne przestoje w grze. To nie był łatwy mecz"

Iga Świątek zagra w sobotę w III rundzie turnieju w Miami. Jej rywalką będzie Ana Konjuh.

Rywalka Igi Świątek w III rundzie turnieju w Miami będzie 338. w rankingu WTA Ana Konjuh. Chorwatka rozpoczynała rywalizację na Florydzie od I rundy. Pokonał tam po ciężkim boju wyżej rozstawioną Czeszkę Katerinę Siniakovą 7:6(7:3), 7:5, co było niemałą niespodzianką. Prawdziwą sensacją był natomiast jej występ w II rundzie, gdzie wyeliminowała 19. rakietę świata Madison Keys. Chorwatka wygrała pewnie 6:4, 6:2 i nie dała finalistce US Open z 2017 roku dojść do głosu. Iga Świątek jest pomimo wszystko faworytką sobotniego pojedynku, ale zdecydowanie musi uważać, ponieważ jej najbliższa przeciwniczka pokazała, że potrafi zaskoczyć.

Błyskawiczny awans Igi Świątek w deblu! Wystarczyły tylko 53 minuty

Największym jak do tej pory sukcesem wielkoszlemowym Any Konjuh jest ćwierćfinał US Open z 2016 roku. Oprócz tego raz udało jej się wygrać turniej WTA Tour w Nottingham, a raz była w finale w Auckland. Najwyżej w rankingu WTA była na miejscu 20. Chorwatka często miewa problemy zdrowotne, przez co wielokrotnie miała dłuższe przerwy w występach. Między innymi czterokrotnie przechodziła operację łokcia.



Najbliższa rywalka i jej problemy znane są Idze Świątek. Polka oceniła swoją przeciwniczkę zaraz po tym jak dowiedziała się z kim się zmierzy w kolejnej rundzie. - Na tym poziomie nie ma słabych zawodniczek. To wymagająca rywalka i czeka mnie trudny mecz. Ja dobrze kojarzę to nazwisko, bo kiedy w turniejach ITF rywalizowała moja starsza siostra Agata, to Konjuh i Belinda Bencic wygrywały wszystko. My się w ITF-ach minęłyśmy, bo kiedy ja zaczynałam w nich grać, to musiała się poddać operacji łokcia. Zresztą kłopotów zdrowotnych miała naprawdę sporo. Długo jej nie było, teraz wraca i gra dobrze. Mój sztab na pewno obejrzy jej mecze i zrobi dobrą robotę, abym mogła być gotowa na sobotę - komentowała 19-latka.

"Zdyskwalifikuj mnie!". Dalsze słowa ambitnego tenisisty nie nadają się do cytowania

Iga Świątek kontra Ana Konjuh w III rundzie turnieju w Miami. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Igi Świątek z Aną Konjuh w III rundzie turnieju WTA w Miami odbędzie się w sobotę 27 marca. Tenisistki pojawią się na korcie około godziny 16:00. Transmisję meczu będzie można oglądać na antenie Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +.