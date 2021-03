Znamy godzinę meczu Igi Świątek. Gdzie obejrzeć mecz III rundy w Miami? [TRANSMISJA]

Iga Świątek bez większych problemów pokonała Czeszkę Barbarę Krejcikovą 6:4, 6:2 w II rundzie turnieju WTA w Miami. Dla Polki był to pierwszy mecz na Florydzie, ponieważ miała tzw. wolny los. Iga bardzo mocno zaczęła ten mecz i już po pięciu minutach prowadziła 5:1. Później dała się na chwilę wyszumieć swojej rywalce, ale wygrała ostatecznie pierwszego seta. W drugim obyło się już bez większych problemów i Polka mogła się cieszyć z awansu do kolejnej rundy.

Iga Świątek poznała kolejną rywalkę na turnieju w Miami. Zagra z Chorwatką Aną Konjuh.

W III rundzie turnieju w Miami Iga Świątek zmierzy się z 338. w rankingu WTA Aną Konjuh. Chorwatka w II rundzie pokonała niespodziewanie dużo wyżej rozstawioną Amerykankę Madison Keys 6:4, 6:2. Może to być sygnał ostrzegawczy dla Polki, ponieważ ona też jest dużo wyżej w rankingu od swojej najbliższej przeciwniczki. Konjuh jest znana jako tenisistka, która ma częste problemy ze zdrowiem. Czterokrotnie już przechodziła między innymi operację łokcia. Jej największym jak do tej pory wielkoszlemowym sukcesem jest ćwierćfinał US Open z 2016 roku. Oprócz tego raz triumfowała w turnieju WTA Tour w Nottingham w 2015 roku i raz była w finale w Auckland w 2017. Najwyżej w rankingu WTA była na miejscu 20.

- Na tym poziomie nie ma słabych zawodniczek. To wymagająca rywalka i czeka mnie trudny mecz. Ja dobrze kojarzę to nazwisko, bo kiedy w turniejach ITF rywalizowała moja starsza siostra Agata, to Konjuh i Belinda Bencic wygrywały wszystko. My się w ITF-ach minęłyśmy, bo kiedy ja zaczynałam w nich grać, to musiała się poddać operacji łokcia. Zresztą kłopotów zdrowotnych miała naprawdę sporo. Długo jej nie było, teraz wraca i gra dobrze. Mój sztab na pewno obejrzy jej mecze i zrobi dobrą robotę, abym mogła być gotowa na sobotę - tak mówiła Iga Świątek o swojej najbliższej rywalce. Świątek ma już za sobą pojedynek w deblu w Miami. Wraz z o 17 lat starszą Amerykanką Bethanie Mattek-Sands pokonała rumuńsko-rosyjską parę Monica Niculescu - Anna Blinkowa 6:0, 6:1.

III runda turnieju WTA w Miami. Iga Świątek kontra Ana Konjuh. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Igi Świątek z Aną Konjuh w III rundzie turnieju WTA w Miami odbędzie się w sobotę 27 marca. Tenisistki pojawią się na korcie około godziny 16:00. Transmisję meczu będzie można oglądać na antenie Canal + Sport oraz online w aplikacji Canal +.

Znamy też termin pierwszego meczu Huberta Hurkacza na turnieju ATP w Miami. Polak zmierzy się w drugiej rundzie z Amerykaninem Denisem Kudlą. Zawodnik zajmujący 123. miejsce w światowym rankingu w pierwszej rundzie rozprawił się z Francuzem Jeremym Chardym 3:6, 6:3, 6:4. Ich spotkanie odbędzie się w sobotę 27 marca około godziny 18:00. Hurkacz i Kudla pojawią się na korcie numer 2 jako drudzy, licząc od godziny 16:00.