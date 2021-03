Ojciec Djokovicia: Novak to posłaniec Boga, niewidzialny cud. Pojawił się w najgorszym momencie

Zobacz wideo Lewandowski zmieniał buty w trakcie meczu, kibice Legii domagali się powrotu na stadiony, a Radwańska przegrała w Kazaniu #PoWeekendzie

Srdjan Djoković w wywiadzie po raz kolejny podkreślił, jak ważną rolę odgrywa jego syn w najnowszej historii Serbii.

"Bóg posłał Novaka"

- Novak to niewidzialny cud. Pojawił się w najgorszym momencie dla narodu serbskiego, który stanął w obliczu bombardowań, sankcji, upokorzeń i prześladowań. Wyobraźcie sobie, że dwadzieścia najbogatszych krajów świata bombarduje małą Serbię - powiedział ojciec Novaka Djokovicia.

Według niego numer jeden światowego rankingu ATP jest wysłannikiem od Boga. - Pomimo tych wszystkich problemów pojawił się Novak, jakby Bóg posłał go, by pokazać, że nie jesteśmy najgorsi na świecie, ale że jesteśmy częścią europejskiej cywilizacji i że nie mamy się czego wstydzić - dodał.

Srdjan nie może zrozumieć, dlaczego jego syn nie cieszy się taką sympatią fanów jak Rafael Nadal czy Roger Federer.

- Wszystko jest trudniejsze dla Novaka, bo nie ma takiego wsparcia jak Federer i Nadal, co jest dla mnie niesamowite. Jakby ci bogacze nie mieli już wystarczająco wiele pieniędzy i chcą kolejnych milionów. A Novakowi jest bliżej do ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, więc tym bardziej to dla mnie ogromna zagadka - przyznał Srdjan Djoković.

Zdradził też, jak syn reaguje na krytyczne opinie pod jego adresem. - Novak w ogóle nie przejmuje się krytyką. Ten serbski upór jest dobrze znany i myślę, że kiedy wymyślane są rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, to wtedy gra dużo lepiej. Novak chce pokazać, że tenis to nie tylko gra, ale również życie - powiedział.

Zaapelował również o jeszcze większe wsparcie dla swojego syna. - Cały świat, miliardy ludzi na świecie wiedzą, że jest najlepszym tenisistą wszechczasów i najlepszym tenisistą ostatnich lat. Jeśli myślą inaczej, zostawmy ich w błocie - zaznaczył.

To nie pierwszy raz, kiedy Djoković stanął w obronie syna. W czerwcu ubiegłego roku na turnieju tenisowym zorganizowanym przez Serba znaczna część zawodników została zakażona koronawirusem. Ojciec lidera rankingu ATP oskarżył Grigora Dimitrowa, że to on zakaził wirusem pozostałych tenisistów.