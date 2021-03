Iga Świątek wydała oświadczenie ws. gry w reprezentacji Polski

Puchar Billie Jean King to drużynowe rozgrywki tenisowe krajowych reprezentacji kobiecych. W dniach 16-17 kwietnia polska drużyna zmierzy się z Brazylią w Hali na Skarpie w Bytomiu. Stawką będzie miejsce w przyszłorocznych eliminacjach do turnieju finałowego pucharu.

Polski nie będzie reprezentować tym razem nasza najlepsza tenisistka i 16. rakieta świata, Iga Świątek. Poinformowała o tym na swoim koncie na Twitterze podkreślając, że niezmiennie gra dla Polski jest dla niej zaszczytem. - Gra z orzełkiem na piersi to dla mnie odkąd pamiętam więcej niż sportowa rywalizacja, reprezentowanie kraju to zaszczyt i jeden z najważniejszych dla mnie celów. Będę robiła, co w mojej mocy, żeby grać w reprezentacji Polski, bo jest to dla mnie ważne, także ze względu na tradycje rodzinne – czytamy w informacji przekazanej przez Świątek.

Iga Świątek nie zagra w reprezentacji w Billie Jean King Cup

- W tym roku nie mam niestety takiej możliwości - nie zagram w Billie Jean King Cup w 2021 i chciałam Wam o tym powiedzieć. Jestem bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie, za to, że kibicujecie przed telewizorami, że zostawiacie tu słowa otuchy dla mnie. Jest mi dzięki temu łatwiej w pierwszym pełnym roku w tourze, kiedy przez kilka miesięcy nie ma mnie w domu, kiedy terminy zmieniają się bardzo dynamicznie z powodu pandemii i do ostatniego momentu nie mam pewności, czy zagram w turnieju, albo kiedy wrócę do Polski – napisała 19-latka. Na końcu dodała, że będzie chciała godnie reprezentować kraj podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, natomiast w Pucharze Billie Jean King będzie występowała w kolejnych latach.

Kapitan drużyny Dawid Celt musi ogłosić skład na spotkanie w Bytomiu na 10 dni przed nim. Wiadomo, że nie zagra Iga Świątek, a pod znakiem zapytania stoi też występ Magdy Linette, która dopiero wraca do siebie po kontuzji kolana. Na dodatek turnieje, w których chce wziąć udział, nakładają się na mecz z Brazylią.