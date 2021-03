W męskim tenisie nie było takiej sytuacji od 16 lat! Koniec hegemonii

Ostatnim tenisistą spoza Wielkiej Czwórki (Roger Federer, Novak Djoković, Rafael Nadal, Andy Murray), który wszedł do czołówki rankingu ATP, był Lleyton Hewitt. Australijczyk był wiceliderem światowych list w lipcu 2005 r. Od tego czasu trwa dominacja czterech zawodników. Aż do poniedziałku, gdy w nowym rankingu na drugie miejsce wskoczył Daniił Miedwiediew.

Miedwiediew wyprzedził Nadala

Rosjanin zawdzięcza to zwycięstwu w Marsylii. Miedwiediew pokonał w finale Pierre'a Huguesa Herberta. Po tym sukcesie ma 9940 punktów i wyprzedził Rafaela Nadala. Trzeci w rankingu Hiszpan traci do niego 270 punktów. Liderem pozostaje Novak Djoković, mający 2000 punktów przewagi.

Rosyjski tenisista skorzystał także na zmianach spowodowanych pandemią. W sierpniu, po wznowieniu rozgrywek ATP władze męskiego tenisa postanowiły wprowadzić nowe zasady. Dotąd liczyły się wyniki, które zawodnicy uzyskiwali w ciągu ostatniego roku. Zdecydowano, że do rankingu wliczać się będą punkty z lepszych wyników w danym turnieju w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Jest też jeden wyjątek - punkty z imprez ATP rozgrywanych między 4 marca a 5 sierpnia 2019 r., które nie doszły do skutku w poprzednim sezonie, liczone są tylko w połowie. Przykładowo - Nadal był dwa lata temu w półfinale Indian Wells, ale kolejne dwie edycje amerykańskiej imprezy zostały odwołane i Hiszpan nie jest w stanie obronić wszystkich swoich punktów. W efekcie spadł na trzecie miejsce w rankingu, a wyprzedził go właśnie Miedwiediew.

Krytyka nowego systemu

Obowiązujący system krytykują kolejni przedstawiciele tenisa. - Turnieje, które nie były już rozgrywane, powinny nadal liczyć się w pełni w rankingu - twierdzi Wolfgang Thiem, ojciec Dominica, który wygrał dwa lata temu w Indian Wells. W podobnym tonie wypowiadał się ostatnio siódmy na świecie Alexander Zverev. - Uwielbiam Rogera Federera, ale on nie grał cały rok, a jest ode mnie wyżej w rankingu. To niezrozumiałe - powiedział Niemiec. Zverev był w ostatnim roku m.in. w finale US Open, z kolei sklasyfikowany na szóstej pozycji Federer wrócił dopiero kilka dni temu do rozgrywek. Aktualny system punktowania ma obowiązywać do sierpnia.

Bez względu na kontrowersje z liczeniem punktów nie ma wątpliwości, że Danił Miedwiediew jest dziś drugim najlepszym tenisistą na świecie. Jesienią wygrał Turniej Mistrzów i Masters 1000 w Paryżu. W nowym sezonie pomógł reprezentacji Rosji wywalczyć Puchar ATP, zaszedł do finału Australian Open (gdzie lepszy był od niego tylko Djoković), a do tego dorzucił triumf w Marsylii. W ostatnich 26 spotkaniach przegrał tylko dwa razy, bo także w pierwszej rundzie w Rotterdamie z Dusanem Lajoviciem. W tym czasie pokonał każdego zawodnika sklasyfikowanego obecnie w top 10. W samym tylko Turnieju Mistrzów ograł Zvereva, Thiema, Nadala i Djokovicia.

Miedwiediew nowym mistrzem?

Rosjanin wydaje się być dziś największym faworytem do zastąpienia starych mistrzów. Co prawda zawiódł w finałowym spotkaniu w Melbourne, gdzie Djoković poradził sobie łatwo w trzech setach, ale Miedwiediew z miesiąca na miesiąc jest lepszy i kolejnej szansy na wielkoszlemowy tytuł może już nie zmarnować.

Zmiana wicelidera rankingu to najlepszy dowód, jak wielka była dominacja Wielkiej Czwórki w ostatnich latach. Od 2005 r. tylko 15 tenisistów innych niż Murray, Federer, Djoković i Nadal zdołało awansować na podium rankingu ATP. Byli to: Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Marat Safin, David Nalbadian, Ivan Ljubicić, Nikołaj Dawidienko, David Ferrer, Stan Wawrinka, Milos Raonić, Aleksander Zverev, Grigor Dimitrow, Marin Cilić, Juan Martin Del Potro, Dominik Thiem i Danił Miedwiediew.