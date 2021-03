Ojciec Igi Świątek odpowiada na zarzut PZT ws. turnieju w Polsce. "Jest mi niezmiernie przykro"

Od początku marca wiadomo, że w lipcu w Gdyni odbędzie się turniej tenisowy WTA 250. Organizatorem jest Tennis Consulting, firma, której prezesem jest Tomasz Świątek, ojciec Igi. Dyrektorem turnieju został Marcin Matkowski, wybitny deblista.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Matkowski był we wtorek 2 marca gościem programu Tenisklub na antenie radia Weszlo.fm. Zapytany o współpracę z Polskim Związkiem Tenisowym, odpowiedział m.in.: - Wczoraj było 200 wzmianek w różnych mediach na temat naszego turnieju, a przed wejściem do studia jeszcze sprawdziłem główne kanały komunikacyjne związku: stronę internetową i stronę na Facebooku. Nie było żadnej wzmianki o turnieju. Dla mnie jest to co najmniej zaskakujące. Pewnie mają jakiś inny sposób komunikacji. Zdają się nie słyszeć o największym polskim turnieju, który powstał.

Chciał stworzyć "olimpijską świnię" i wyleciał z pracy. Kolejny skandal przed IO w Tokio

Rzecznik prasowy Polskiego Związku Tenisowego tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl, dlaczego związek nie zamieścił nigdzie informacji o tym wydarzeniu. - Tenis Consulting nie zwrócił się do nas w sprawie wspólnej komunikacji dotyczącej eventu. Z wypowiedzi medialnych Marcina Matkowskiego przebija się jasny przekaz, że PZT nie ma z turniejem nic wspólnego, a on sam nawet nie chce, żeby PZT miało coś wspólnego z imprezą. Taka deklaracja pada tuż po tym, jak zarzuca PZT brak informacji o evencie - mówił nam Tomasz Dobiecki.

Ojciec Igi Świątek komentuje słowa rzecznika PZT

- Przeczytałem wypowiedź rzecznika Polskiego Związku Tenisowego i jest mi niezmiernie przykro. Wygląda to tak, jakby związek obrażał się, że nie został zaproszony do organizacji turnieju. Naszym założeniem było, by dać szansę polskim tenisistkom zaistnieć w światowym tenisie. U mężczyzn jest z tym łatwiej, w Polsce jest kilka turniejów, a u kobiet kompletna pustka - mówi w rozmowie ze Sport.pl Tomasz Świątek.

Od ogłoszenia decyzji o powstaniu imprezy minęły ponad dwa tygodnie, a nadal na stronie PZT ani na jego kanałach w mediach społecznościowych nie znajdziemy wzmianki o turnieju w Gdyni. Rzecznik zapewnia, że w lipcu na stronie PZT będą informacje o wynikach polskich tenisistek uzyskanych podczas turnieju nad Bałtykiem. - Ale nie jest naszym zadaniem reklamowanie prywatnego przedsięwzięcia, bo turniej sam w sobie nie ma na celu promocji polskiego tenisa tylko ma charakter komercyjny - twierdzi Dobiecki.

Maciej Zieliński oskarżony o włamanie. "Biuro zostało splądrowane"

Promocja polskiego tenisa

- Czytam zarzut, że nasz projekt jest komercyjny, a nie nastawiony na promocję polskiego tenisa. To totalna bzdura. Chciałbym wszystkie dzikie karty pozostające w naszej gestii rozdać polskim tenisistkom. Nie ma szans, żebyśmy dali taki przywilej dziewczynie z zagranicy. Robimy ten turniej dla naszych zawodniczek. Po doświadczeniach Igi uważam, że często nie umiemy wspierać własnych inicjatyw, docenić się wzajemnie - wskazuje ojciec Igi Świątek.

Dodaje, że nie będzie specjalnie zabiegać o promocję ze strony PZT. - Nie pozwolę jednak, by sprowadzać nasz turniej do prywatnego przedsięwzięcia, a przez to nie wiem - gorszego? Każdy zawodowy turniej w Polsce jest prywatnym przedsięwzięciem. Mamy szansę, by przez co najmniej pięć lat gościć wiele czołowych zawodniczek, a wśród nich zagrają polskie dziewczyny. Związek powinien je zachęcać do gry, a nie milczeć - mówi Tomasz Światek.

Nasz rozmówca zapewnia, że Tennis Consulting nie oczekuje pomocy finansowej ze strony związku. - Kompletnie nie o to chodzi. Byłoby jednak miło, gdyby PZT dostrzegł, że organizujemy największy turniej w Polsce. Nic więcej. A dziś to wygląda tak, że mamy iść do związku i prosić o promocję. To wydawało się naturalne, że PZT będzie wspierał takie inicjatywy jak nasza - nawet jeśli tylko dobrym słowem - mówi.

Jak działają inne związki tenisowe

Dobiecki tłumaczył, że komunikacja PZT opiera się na informowaniu o sukcesach polskich tenisistów w międzynarodowym tourze i na krajowym podwórku. - Jeśli turniej w Gdyni dojdzie do skutku, to na naszych kanałach znajdą się informacje o wynikach Polek do momentu, gdy będą w drabince. Ale jeśli np. wszystkie odpadną w pierwszej rundzie, to nie będziemy informować, że w finale zagra np. Hiszpanka z Rosjanką. Ten fakt nie ma nic wspólnego z polskim tenisem - mówił.

Przepisy uderzą nie tylko w Lewandowskiego. Anglia osłabiona w meczu z Polską

- Rzecznik związku chyba nie jest świadomy, jaki budżet trzeba zbudować na taką imprezę. To nie jest tak, że ktoś nam pomoże za darmo, a my chcemy na tym wyłącznie zarobić. Na fali sukcesu Igi łatwiej rozmawia się dziś z wieloma zagranicznymi firmami, które dysponują licencją na organizowanie turniejów WTA. Łatwiej także negocjować z potencjalnymi sponsorami. Najłatwiej jednak wszystko krytykować - wskazuje Świątek.

Inne krajowe federacje tenisowe faktycznie nie informują zwykle o wynikach turniejów WTA/ATP, których nie organizują/nie współorganizują po odpadnięciu ostatnich reprezentantów danego kraju. Co innego jednak w przypadku kwestii organizacyjnych. Gdy dwa lata temu do Berlina wrócił turniej WTA, można było o tym przeczytać także na stronie niemieckiego związku. Gdy impreza tenisistek przeniosła się z Biel do Lugano informował o tym szwajcarski związek.

- Prezes PZT Mirosław Skrzypczyński zachwyca się Igą w każdej wypowiedzi, a o naszym turnieju prawie milczy. Trzeba pamiętać, że gdyby nie Iga, to nie wiem, czy udałoby nam się pozyskać prawa do organizacji imprezy w Gdyni. Rywalizowaliśmy z takim przeciwnikiem, że w pewnym momencie zwątpiłem, czy uda nam się zdobyć licencję na ten turniej. Ostatecznie ją uzyskaliśmy. Cieszę się, podobnie jak wielu kibiców, którzy deklarują już, że chcą odwiedzić zawody w Gdyni - mówi ojciec Igi.

Paulo Sousa pod wielkim wrażeniem reprezentanta Polski. "Może grać futbol totalny"

Wielki tenis wraca do Polski

Turniej odbędzie się w dniach 17-25 lipca. Wątpliwe, by w tegorocznej edycji wystąpiła Iga Świątek, która wraz z najlepszymi tenisistkami będzie wtedy już w Japonii. 23 lipca rozpoczynają się w Tokio igrzyska olimpijskie przeniesione z zeszłego roku. - Nasz turniej będzie rozrywany się w bardzo dobrym terminie. Jedynie w tym roku będzie trudniej ze względu na igrzyska. W kolejnych latach będzie to idealny okres - w środku wakacji. Mamy nadzieję, że pandemia trochę ustąpi, a ludzie będą mogli pojechać na wczasy, a przy okazji zobaczyć najlepszy tenis - przyznaje Tomasz Świątek.

Paradoksem był fakt, że nasz kraj doczekał się mistrzyni wielkoszlemowej, a nie miał turnieju z głównego cyklu WTA. Ostatni odbywał się w Katowicach do 2016 roku. Wcześniej największe gwiazdy przyjeżdżały do stolicy na korty Warszawianki w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mimo sukcesów Agnieszki Radwańskiej nie udało się utrzymać turnieju w Polsce.

- Mogliśmy zrobić nawet większą imprezę z serii WTA 500. Byłaby jednak za mocna. Rywalizowałyby wtedy głównie czołowe tenisistki. Turniej z serii WTA 250 jest optymalny. Polskie zawodniczki będą miały szanse na zdobycie punktów do rankingu, a jednocześnie wystąpi kilka tenisistek z szerokiej czołówki - tłumaczy nasz rozmówca.

Taka impreza to szansa dla młodych polskich zawodniczek. W 2006 roku na kortach w Warszawie debiutowała 17-letnia wówczas Agnieszka Radwańska. W pierwszej rundzie J&S Cup pokonała niespodziewanie mistrzynię Roland Garros Anastazję Myszkinę. - Pamiętam ten turniej. Byłem wtedy na trybunach z córkami. J&S Cup był mocniejszy od naszej imprezy, bliżej serii WTA 500. Ale od czegoś trzeba zacząć. Wracamy z wielkim tenisem do Polski. Wiele osób cieszy się, a związek zdaje się tego nie widzieć - kończy ojciec Igi Świątek.