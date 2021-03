Iga Świątek zdradziła plany po porażce z Muguruzą. Kiedy następny turniej Polki?

Iga Świątek od stycznia tego roku przebywa poza Polską. Tenisistka brała udział w turnieju WTA 500 w Melbourne, Australian Open, turniejach w Adelajdzie i Dubaju. W pierwszym Wielkim Szlemie Polka zakończyła zmagania w czwartej rundzie, przegrywając z Rumunką Simoną Halep 3:6, 6:1, 4:6, a w Adelajdzie pokonała w finale Belindę Bencić 6:2, 6:2. W turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w trzeciej rundzie Świątek uległa Garbine Muguruzie 0:6, 4:6. Teraz zdradziła swoje plany na najbliższe dni.

Iga Świątek wraca na kilka dni do Polski. Potem będzie rywalizowała na turnieju w Stanach Zjednoczonych

Iga Świątek zakończyła swój udział w turnieju w Dubaju, przegrywając z Garbine Muguruzą 0:6, 4:6. Polka w wieku juniorskim była wielką fanką Hiszpanki, a podczas jednego z wywiadów w Australii powiedziała, że chciałaby się sprawdzić w pojedynku ze zwyciężczynią dwóch turniejów wielkoszlemowych. Po porażce Świątek wróci na kilka dni do Polski, o czym poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Instagrama.

- Dziękuję za wsparcie, jakie otrzymywałam od Was przez ostatnie tygodnie. To wymagający, ale pozytywny czas pełen emocji i doświadczeń. Czasami przychodzi dzień, w którym trudno ułożyć wszystkie puzzle tak, aby do siebie pasowały i wczoraj tak się właśnie czułam. Czas na parę dni regeneracji i powrót do domu. Do zobaczenia w Miami i na ekranach – napisała Świątek.

Po odpoczynku w Polsce tenisistka weźmie udział w turnieju w Miami w ramach WTA 1000. Będzie się on odbywał od 22 marca do 4 kwietnia bieżącego roku. W Miami udział wezmą czołowe tenisistki rankingu WTA, z Ashleigh Barty, Naomi Osaką i Simoną Halep na czele.