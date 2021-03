Koszmarny nokaut tenisistki. Mecz został przerwany [WIDEO]

Nie tak wyobrażała sobie dzień swoich 24. urodzin Belinda Bencić. Szwajcarka, która kilkanaście dni temu doszła do finału turnieju w Adelajdzie, gdzie uległa Idze Świątek, szalała na korcie, ale nie tak, jak sobie to wyobrażała. Kilkukrotnie wściekle rzucała rakietą o podłoże. Jej rywalka, Anastazja Potapowa, czasami jej jednak nie ustępowała w tego typu zachowaniach.

Obie tenisistki stworzyły świetnie show, ale na koniec to Rosjanka była w znakomitym nastroju. A jeszcze w sierpniu zeszłego roku przechodziła operację kostki. Do gry wróciła dopiero w styczniu, a do turnieju w Dubaju dostała się dzięki dzikiej karcie.

88. w rankingu WTA, 19-letnia Potapowa miała w środę przed sobą dwa mecze. W pierwszym, w grze pojedynczej, niespodziewanie wyeliminowała Belindę Bencic (6. w rankingu), zwyciężczynię turnieju z 2019 roku. W pierwszym secie łatwo wygrała 6:1, w drugim Szwajcarka zrewanżowała się dając rywalce ugrać tylko dwa gemy. Trzecia odsłona pojedynku była najbardziej zacięta, ale górą była Rosjanka, która zwyciężyła 7:5 i awansowała do ćwierćfinału. Po meczu była wyraźnie wzruszona. Ale niestety, w ćwierćfinale pewnie nie zagra.

Rosjanka zagrała bowiem tego samego dnia mecz deblowy. Razem ze swoją partnerką, Rumunką Monicą Niculescu, zmierzyła się z Aleksą Guarachi z Chile i Chorwatką Dariją Jurak. Mecz zakończył się po 33 minutach, kiedy przy jednej z wymian Potapowa dostała piłką w lewe oko. Spotkanie zostało przerwane, Rosjance została udzielona pomoc medyczna. Ta jednak nie była już w stanie kontynuować gry. Zeszła z kortu z okładem z lodu, który przykładała sobie do poszkodowanego oka.

Ćwierćfinałowy mecz, w którym Anastazja Potapowa ma zmierzyć się z Barborą Krejcíkovą zaplanowano na czwartek. Na razie nie wiadomo, czy Rosjanka do niego przystąpi.