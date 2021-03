"Powaliła mistrzynię Rolanda Garrosa". Hiszpańskie media pod wrażeniem meczu z Igą Świątek

Garbine Muguruza rozbiła w Dubaju Igę Świątek. Kapitalnie dysponowana Hiszpanka wygrała 6:0, 6:4, nie dając Polce dojść do głosu w żadnym momencie spotkania. Polska zawodniczka nie potrafiła wejść na poziom, w którym mogłaby choć przez chwilę zagrozić swojej idolce, przez co uległa po 69 minutach w dwóch setach i odpadła z turnieju już w 1/8 finału.

Iga Świątek pokonana w Dubaju! Znakomity występ Muguruzy

"Lekcja od Muguruzy"

"Iga Świątek, błyszcząca 19-letnia mistrzyni Rolanda Garrosa, już wie, jak rozbija ją Garbine Muguruza" - tak relację pomeczową rozpoczyna hiszpańska Marca. - Muguruza zmiażdżyła rywalkę, znajdującą się pozycję wyżej w rankingu WTA. Na korcie zawodniczka Conchity Martinez od dawna należy do najlepszych, a jej powrót do TOP10 to kwestia czasu - kontynuują dziennikarze Marki.

- Z powodu zamrożenia rankingu bardzo trudno zmniejszyć różnice w rankingu WTA. Dlatego prawie codziennie Garbine Muguruza gra mecz, który mógłby być finałem. Tym razem dała prawdziwą lekcję 19-letniej Polce, 15. na świecie - opisuje spotkanie między Muguruzą a Świątek hiszpański As.

"Świątek nie potrafiła utrzymać wysokie tempa Muguruzy"

- Świątek, sensacja minionego sezonu, która w wieku 19 lat wygrała Rolanda Garrosa, nie potrafiła utrzymać wysokiego tempa narzuconego przez Hiszpankę, zwłaszcza w pierwszym secie. Garbine nie straciła rytmu i uniknęła wszelkich prób reakcji Polki, by powrócić do rywalizacji - opisał ich starcie hiszpański Sport.

Prawie dwa tygodnie przerwy Igi Świątek. Polka zagra dopiero w Miami

Marca zwraca także uwagę na fakt, że Muguruza zwyciężyła w tym roku w największej liczbie meczów singlowych. Wraz z Jessicą Pegulą, która także gra w Dubaju i także zameldowała się już w ćwierćfinale, zwyciężyły w 15 spotkaniach.

Wszyscy jednak zgodnie podkreślają, że Muguruza, która jest trzykrotną zwyciężczynią turniejów Wielkiego Szlema, aktualnie znajduje się w ścisłej czołówce tenisistek na świecie. Zdaniem niektórych dziennikarzy, gdyby nie zamrożenie rankingu, znajdowałaby się aktualnie w czołowej "trójce". Biorąc pod uwagę jej wyniki w tym roku, znajduje się na 5. pozycji w rankingu WTA Race. Z formą, którą prezentuje w Dubaju, bez trudu powinna jednak przesunąć się błyskawicznie o co najmniej dwie pozycje wyżej.