Najbliższa rywalka Igi Świątek zachwycona Polką. "Jest w światowej czołówce"

Iga Świątek tylko w drugim secie miała krótki kryzys, ale pokonała Japonkę Misaki Doi (77. WTA) 6:2, 6:4 i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Dubaju. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z triumfatorką Rolanda Garrosa 2016 i Wimbledonu 2017 - Hiszpanką Garbine Muguruzą (16. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Iga Świątek poznała rywalkę w III rundzie. Zagra ze swoją idolką. Jest godzina meczu

Muguruza: Nie mogę się doczekać meczu z Igą

Dla Igi Świątek może to być bardzo trudny mecz, bo była numer 1 światowego rankingu ostatnio jest w bardzo dobrej formie. - Muguruza jest aktualnie jedną z najlepszych zawodniczek w tourze. Jest w świetnej formie, więc będzie bardzo trudno. Jeśli przegrałabym, to nie byłoby to nic złego. Po prostu kolejne doświadczenie - mówi Polka przed pojedynkiem.

Muguruza również bardzo chwali Igę Świątek. - Czeka mnie mecz z bardzo trudną rywalką. Cieszę się, że będę mogła zmierzyć się z zawodniczką, z którą jeszcze z jakiegoś powodu nie grałam. Tym bardziej że należy do światowej czołówki. W ubiegłym roku triumfowała we French Open i to był wielki moment w jej karierze. Nigdy nie jest łatwo zwyciężyć w Wielkim Szlemie. Nie mogę się doczekać pojedynku z Igą - powiedziała Garbine Muguruza.

Iga Świątek komentuje wygraną i awans do kolejnej rundy turnieju w Dubaju

Środowy mecz Świątek - Muguruza rozpocznie się o godz. 16.