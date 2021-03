Iga Świątek gra ze swoją idolką. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz? [TRANSMISJA TV]

Iga Świątek w II rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju pokonała Japonkę Misaki Doi 6:2, 6:4. Polka pozostaje w świetnej formie od początku sezonu. Zdążyła już wygrać turniej WTA 500 w Adelajdzie. Teraz również nie dała swojej rywalce najmniejszych szans i jest w III rundzie turnieju. Polka zmierzy się w niej po raz pierwszy w karierze z Garbine Muguruzą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Iga Świątek awansowała do III rundy turnieju w Dubaju. Zagra w niej ze swoją idolką

Garbine Muguruza w II rundzie wygrała z Amandą Anisimową 6:4, 6:2. Na pierwszym etapie turnieju natomiast pokonała Irinę-Camelię Begu 6:3, 7:5. Hiszpanka jest zdecydowanie bardziej doświadczoną zawodniczką od Igi Świątek. Największe sukcesy odnosiła w latach 2016-17. Najpierw wygrała w Roland Garros, a niedługo później w Wimbledonie. Dzięki temu we wrześniu 2017 roku była liderką rankingu WTA. Rok później była na miejscu trzecim, ale w 2019 doznała zupełnego załamania formy i zajmowała miejsce 36. Od zwycięstwa w Wimbledonie tylko raz w turniejach wielkoszlemowych udało jej się dojść do półfinału - w 2018 w Roland Garros. W 2019 roku w Wimbledonie i US Open odpadała nawet w I rundzie. Do formy Hiszpanka wróciła dopiero w zeszłym roku. Udało jej się dojść do finału Australian Open, w którym przegrała z Sofią Kenin. Aktualnie zajmuje 16. pozycję w rankingu WTA tuż za Igą, która jest 15.

Ciekawym wątkiem jest na pewno to, że Garbine Muguruza jest idolką Igi Świątek. Polka podkreślała to na konferencji prasowej przed wygranym przez nią turnieju w Adelajdzie. - Życzyłabym sobie meczu z Garbine Muguruzą. Wiem, że to byłoby trudne wyzwanie, bo trenowałyśmy ze sobą kilka razy. Chciałabym jednak zobaczyć, jak wyglądałabym w pojedynku z nią. Ona gra naprawdę solidny tenis, potrafi grać szybko, używać top spina, ale może też zwalniać grę - mówiła wtedy 19-latka.

Iga Świątek kontra Garbine Muguruza w III rundzie turnieju w Dubaju. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polki?

Spotkanie III rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju pomiędzy Igą Świątek a Garbine Muguruzą odbędzie się w środę 10 marca o godzinie 16. Transmisję będzie można oglądać w Canal+ Sport. Stream online dostępny na stronie Canal+.