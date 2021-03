Iga Świątek poznała rywalkę w III rundzie turnieju w Dubaju. Jest godzina meczu

Iga Świątek tylko w drugim secie miała krótki kryzys, ale pokonała Misaki Doi (77. WTA) 6:2, 6:4 i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Dubaju. Wiadomo było, że jej rywalką będzie Muguruza lub Amanda Anisimowa (WTA 32).

Iga Świątek komentuje wygraną i awans do kolejnej rundy turnieju w Dubaju

Pewne zwycięstwo Muguruzy z Amerykanką

Hiszpanka źle zaczęła pojedynek, bo już przy swoim pierwszym podaniu musiała obronić cztery break-pointy. Obroniła się jednak skutecznie, a w piątym gemie odebrała serwis Amerykance. Chwilę później Muguruza mogła podwyższyć wynik, ale zmarnowała trzy break-pointy. W dziesiątym gemie co prawda nie wykorzystała dwóch piłek setowych, ale ostatecznie wygrała 6:4.

W drugim secie zajmująca 16 miejsce w rankingu WTA Hiszpanka po raz pierwszy i jedyny w meczu straciła serwis. Aż trzy razy jednak przełamała Anisimową i pewnie zwyciężyła 6:2.

Muguruza swoje największe sukcesy odniosła w latach 2016-2017. Najpierw wygrała Rolanda Garrosa, a rok później triumfowała w Wimbledonie. W efekcie we wrześniu 2017 roku była liderką rankingu WTA, a rok później na trzecim miejscu. Od tamtego czasu nastąpiło załamanie jej dyspozycji. 2018 rok skończyła na osiemnastym miejscu, a 2019 na 36. Od wygranej w Wimbledonie, w dziewięciu kolejnych turniejach wielkoszlemowych tylko raz awansowała do półfinału w 2018 roku we French Open. Mało tego, dwa lata temu w Wimbledonie i US Open odpadała już w pierwszej rundzie. Muguruza w niczym nie przypominała zawodniczki, która wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe.

Iga Świątek nie dała żadnych szans rywalce! Szybki awans do kolejnej rundy!

Do formy Hiszpanka wróciła dopiero rok temu. Awansowała do finału Australian Open, w którym przegrała w trzech setach z Amerykanką Sofią Kenin 4:6, 6:2, 6:2. Jak tłumaczyła tak dobry występ, to zasługa wspinaczki na Kilimandżaro, najwyższy szczyt w Afryce (5895 m. n. p. m.). - Wejście na Kilimandżaro to doświadczenie, które zmieniło moje życie. Wpłynęło to na mnie jako na człowieka, nie tylko tenisistkę - powiedziała, gdy została zapytana o inspirację w dojściu do finału w Melbourne. Wspinaczka miała być katalizatorem zmiany na lepsze.

Powrót Hiszpanki do formy to m.in. zasługa trenerki Conchity Martinez, która w 2020 roku po raz drugi została jej trenerką. To była znakomita hiszpańska tenisistka (wygrała Wimbledon 1994, była w finale Australian Open 1998 i Roland Garros 2000). Ich pierwsza współpraca przyniosła 26-latce triumf w Wimbledonie.

W tym samym roku w III rundzie Roland Garrosa przegrała z Amerykanką Collins, a potem w II rundzie US Open z powracającą do wysokiej formy, Bułgarką Cwetaną Pironkową 5:7, 3:6.

W tegorocznym Australian Open Muguruza w 1/8 finału miał dwie piłki meczowe z późniejszą zwyciężczynią turnieju, Japonką Naomi Osaką, ale ostatecznie przegrała w trzech setach 6:4, 4:6, 5:7 po trwającym blisko dwie godziny pojedynku. Wysoką formę pokazała również w kolejnym turnieju w Doha, gdzie dopiero w finale pokonała ją Czeszka Petra Kvitova.

Mecz Świątek - Muguruza odbędzie się w środę o godz. 16. Będzie to ich pierwszy pojedynek w karierze.