Iga Świątek wciąż najwyżej w karierze. Spory awans Urszuli Radwańskiej

Najlepsza polska tenisistka, Iga Świątek mocno rozpoczęła 2021 rok. Udało jej się dotrzeć do IV rundy Australian Open i zwyciężyć w turnieju WTA 500 w Adelajdzie. Dzięki temu awansowała na 15. miejsce w rankingu WTA, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. 19-latka zrezygnowała z zeszłotygodniowego turnieju WTA 500 w Dosze i zdecydowała się polecieć do Dubaju na turniej rangi WTA 1000. Pierwszy mecz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Polka rozegra już we wtorek (9.03) z Japonką Misaki Doi.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w II rundzie w Dubaju. Niespodziewana porażka Hercog

Najnowszy ranking WTA. Iga Świątek utrzymuje wysoką pozycję. Awans Urszuli Radwańskiej i spadek Magdy Linette.

W poniedziałek opublikowany został najnowszy ranking WTA. Iga Świątek utrzymała wysokie miejsce, na które awansowała po Adelajdzie, czyli 15. Magda Linette nie występowała ostatnio z powodu kontuzji kolana, ale pokonała już problemy i przygotowuje się do pierwszego tegorocznego występu w Miami. W najnowszym rankingu spadła z 43. na 45. lokatę. Pozycję 123. zajmuje kolejna z Polek, Katarzyna Kawa i oznacza to spadek o cztery pozycje. 161. lokatę utrzymała Magdalena Fręch, a 216. jest Maja Chwalińska.

W dobrym humorze na pewno może być Urszula Radwańska, która zrobiła bardzo duży skok w górę, o 32 miejsca. Radwańska wygrała przed tygodniem turniej ITF w Moskwie. W najnowszym rankingu zajmuje 231. pozycję. Następny występ Polki to będzie turniej ITF w Kazaniu.

Weronika Falkowska, która w ostatnim czasie wygrała aż trzy turnieje z rzędu, zajmuje 619. miejsce, co jest dla niej najlepszym wynikiem w karierze.

Na czele rankingu WTA pozostaje Australijka Ashleigh Barty, druga jest Japonka Naomi Osaka, a trzecia Rumunka Simona Halep.