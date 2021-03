Iga Świątek poznała swoją rywalkę w II rundzie w Dubaju. Niespodziewana porażka Hercog

Faworytką spotkania I rundy wydawała się Polona Hercog, znajdująca się na 57. miejscu w rankingu WTA. Doi jest klasyfikowana 20 miejsc niżej, a do turnieju dostała się jako "szczęśliwa przegrana" z kwalifikacji. Japonka jednak doskonale rozpoczęła spotkanie, błyskawicznie wygrywając pierwszego seta 6:2.

W drugim secie do dobrej gry wróciła Hercog. Na początku przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 3:1, które utrzymała do samego końca, wygrywając 6:4 i doprowadzając do remisu w całym meczu. W decydującym secie obydwie trzymały swoje serwisy do stanu 3:2. Wówczas serwowała Hercog, która dała się przełamać. Doi takiej okazji nie zmarnowała, utrzymała swoje podania i zakończyła mecz swoim zwycięstwem.

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w II rundzie

Iga Świątek, która jest w Dubaju rozstawiona z "8" w I rundzie miała wolny los. Dla Polki wtorkowe spotkanie z Doi będzie pierwszym meczem od wygranej w turnieju w Adelajdzie. Polka jest zdecydowaną faworytką tego spotkanie i każdy inny wynik niż zwycięstwo Świątek będzie traktowany jako wielka niespodzianka. Obydwie tenisistki do tej pory jeszcze nie zagrały ze sobą żadnego oficjalnego meczu.