Federer po ponad rocznej przerwie wraca do gry! "Musiałem zacząć od początku" [WIDEO]

Roger Federer ostatni oficjalny pojedynek o stawkę rozegrał 30 stycznia ubiegłego roku. Wówczas przegrał w półfinale Australian Open z Serbem Novakiem Djokoviciem 6:7 (1:7), 4:6, 3:6. Kilka dni później w nieoficjalnym już pojedynku, charytatywnym "Meczu dla Afryki" pokonał Rafaela Nadala 6:4, 3:6, 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Australian Open. 100 niewymuszonych błędów Hurkacza, strój Williams i rozpacz Monfilsa. Co dalej?

To już pewne! Novak Djoković pobije rekord Rogera Federera

Federer: Czuje się dobrze i jestem gotowy

W lutym Szwajcarski zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych (ostatni w 2018 roku w Australian Open) poddał się dwóm operacjom kolana i zapowiedział, że wróci do gry dopiero w 2021 roku. Kibice mieli nadzieję zobaczyć go już podczas turnieju wielkoszlemowego Australian Open, ale Federer nie wziął w nim udziału. - Ostatecznie zabrakło mu czasu, by przygotować się do turnieju. Jest bardzo rozczarowany tym, że nie pojawi się w Melbourne. Do zobaczenia w 2022 roku - napisał Craig Tiley, dyrektor australijskiej imprezy.

Zajmujący piąte miejsce w rankingu ATP Roger Federer wreszcie zdecydował, że wystąpi w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju na kortach twardych w Dausze. - Przez ostatnie miesiące poświęciłem dużo czasu na rehabilitację i przygotowanie fizyczne. Musiałem zacząć właściwie od początku, ale robiłem to z przyjemnością. Turniej w Dausze, to będzie dla mnie dobry sprawdzian. Długo zastanawiałem się, gdzie i kiedy wrócić. Chciałem, by był to mniejszy turniej, podczas którego presja jest mniejsza. Chcę znów cieszyć się ze wspaniałych zwycięstw - przyznał Federer w rozmowie z portalem SRF Sport.

Szwajcar nie kryje dużej radości z powrotu do gry. - Jestem bardzo podekscytowany, że znów będę mógł zagrać w tenisa w turnieju. Czuje się dobrze i jestem gotowy - przyznał Federer na swoim profilu na Twitterze.

W I rundzie turnieju rozstawiony z dwójką Federer (z "1" jest Dominic Thiem) będzie miał wolny los. W 1/8 finału zmierzy się z Francuzem Jeremym Chardy (ATP 64) lub Brytyjczykiem Danielem Evansem (ATP 28). W stolicy Kataru nie wystąpią m.in. Rafael Nadal, zwycięzca ostatniego Australian Open Novak Djoković, czy finalista tego turnieju Daniił Miedwiediew.

Nokaut w finale Australian Open. Novak Djoković aż zażartował po meczu

Obrońcą trofeum jest Rosjanin Andriej Rublow, który teraz do Kataru przyjedzie prosto z Rotterdamu, gdzie wygrał turniej na kortach twardych w Rotterdamie. W finale pokonał 7:6 (7:4), 6:4 Węgra Martona Fucsovicsa. Federer w Dausze triumfował trzy razy (w latach 2005-2006 oraz 2011).