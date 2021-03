Hurkacz - Tsitsipas. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polaka? [TRANSMISJA TV]

W pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Rotterdamie Hubert Hurkacz pokonał Francuza Adriana Mannarino 6:3, 7:6 (8:6) i na kolejnym etapie zawodów zmierzy się z rozstawionym z "dwójką" Stefanosem Tsitsipasem. Grek w I rundzie uporał się w bardzo zaciętym pojedynku z Białorusinem Jegorem Giarasimowem 7:6 (7:4), 7:5.

Hubert Hurkacz po raz siódmy zmierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem. Drugi raz w Rotterdamie.

Hurkacz w Rotterdamie oprócz singla wziął również udział w turnieju deblowym. Polak wystąpił w parze z Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime, ale odpadli już na pierwszym etapie turnieju. Polsko-kanadyjski duet przegrał z parą Pierre-Hugues Herbert - Jan-Lennard Struff 7:6 (7:5), 3:6, 8:10.

Teraz Hubert jest zmuszony skupić się tylko i wyłącznie na swoim następnym przeciwniku w rywalizacji indywidualnej. Z Tsitsipasem zmierzy się już po raz siódmy. Panowie mają wyjątkowe szczęście do grania ze sobą. Grek to rywal, na którego Hurkacz trafia najczęściej spośród zawodników z czołówki rankingu ATP. Tsitsipas aktualnie zajmuje 6. miejsce w tym zestawieniu. Spośród sześciu dotychczasowych pojedynków obu panów Polak wygrał tylko raz - w 2019 roku w Kanadzie. Ostatni raz obaj tenisiści mierzyli się ze sobą rok temu na tym samym turnieju w Rotterdamie. Wtedy była to jednak I runda turniejowa. Grek wygrał wtedy 6:7 (2:7), 6:3, 6:1. Hubertowi sił starczyło tylko na pierwszy set, który wygrał po tie-breaku.

Hubert Hurkacz od wygranej w turnieju w Delray Beach nie jest w najlepszej formie. Na początku roku podczas zmagań w ATP Melbourne odpadł w ćwierćfinale z niżej notowanym Włochem Stefano Travaglią. Z kolei z Australian Open pożegnał się już w pierwszej rundzie odpadając z 94. w rankingu ATP Szwedem Mikaelem Ymerem. Tsitsipas zdaje się być w zdecydowanie lepszej dyspozycji. Ma już w tym sezonie na swoim koncie półfinał Australian Open, w którym odpadł z Daniiłem Miedwiediewem, a wcześniej udało mu się pokonać między innymi Rafaela Nadala.

Starcie Hubert Hurkacz - Stefanos Tsitsipas w II rundzie turnieju w Rotterdamie. Gdzie i kiedy oglądać?

Mecz Huberta Hurkacza ze Stefanosem Tsitsipasem odbędzie się w czwartek 4 marca około godziny 15:00. Transmisję będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport Extra i online w aplikacji Ipla TV.

