Absurdalne, niespotykane zachowanie Miedwiediewa. To trzeba zobaczyć [WIDEO]

Finalista tegorocznego Australian Open, w którym przegrał z Novakiem Djokoviciem 5:7, 2:6, 2:6, w 1/16 finału turnieju ATP na kortach twardych w Rotterdamie zmierzył się z Serbem Dusanem Lajoviciem (ATP 27).

REKLAMA

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Aroganckie zachowanie Miedwiediewa

Pierwszego seta Rosjanin przegrał w tie-breaku (4:7). Wcześniej nie wykorzystał przełamania i prowadzenia 3:2 i szybko dał rywalowi odrobić straty. W drugim secie Daniił Miedwiediew zaczął dziwnie się zachowywać na korcie - m.in. rzucił rakietą o kort. W trzecim gemie przy jego serwisie, otrzymał piłkę w połowie kortu, uderzył lekko z bekhendu, w tę stronę, w której stał Lajović i nie wiedzieć czemu, odwrócił się od siatki. Nie patrzył nawet na to, co zrobi jego rywal, który jednak trafił w siatkę i to Rosjanin wygrał punkt i całego gema.

Całe to zachowanie, po chwili Daniił Miedwiediew, siedząc już na krześle na przerwie, skwitował uśmiechem. Podobnie zachował się Lajović.

Cały mecz Rosjanin przegrał, bo w drugim secie lepszy również lepszy był Serb i wygrał 6:4. W kolejnej rundzie zmierzy się z Chorwatem Borną Coriciem (ATP 26).