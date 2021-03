Iga Świątek rezygnuje z pieniędzy od Polskiej Fundacji Narodowej na rzecz innych sportowców

- "Team 100 jest pionierskim projektem Polskiej Fundacji Narodowej realizowanym we współpracy z Ministerstwem Sportu oraz Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym. Celem projektu jest bezpośrednie i pozazwiązkowe wsparcie młodych utalentowanych zawodników, członków kadr narodowych, uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie, którzy w perspektywie najbliższych lat mają szanse stać się sportową elitą Polski" - czytamy na stronie Polskiej Fundacji Narodowej.

Do Teamu 100 należała m.in. Iga Świątek.- Iga korzystała ze wsparcia Polskiej Fundacji Narodowej przez dwa lata. Zaczęła zaraz po juniorskim Wimbledonie, miała wtedy 17 lat - mówi nam Paulina Wójtowicz, menedżerka tenisistki. Świątek wygrała Wimbledon 2018 w kategorii juniorek, czym potwierdziła swój wielki talent.

Rozwój kariery Igi Świątek

Dziś Polka jest już w zupełnie innym miejscu: po triumfie w seniorskim Roland Garros, zwycięstwie w pierwszym turnieju WTA w Adelajdzie, na 15. miejscu w rankingu, najwyższym w karierze. Pozyskała nowych wielkich sponsorów, m.in. Rolex, PZU i Xiaomi. - Biorąc pod uwagę rozwój firmy Xiaomi, rozwój kariery Igi, jej wiek i wygląd, a także wzrost popularności tenisa w Chinach, to musi być wyjątkowy kontrakt - mówił nam Adam Pawlukiewicz z firmy Pentagon Research zajmującej się marketingiem sportowym.

19-latka przedłużyła także kontrakt z firmą Asics, specjalizującą się w obuwiu sportowym. Ma też nowe rakiety od francuskiej firmy Tecnifibre. - To dowód, że Iga Świątek jest już marką premium na rynku marketingowym - dodaje Pawlukiewicz. W przypadku Tecnifibre Polka została główną ambasadorką obok Daniła Miedwiediewa, finalisty ostatniego Australian Open, trzeciego dziś tenisisty świata.

W tej sytuacji Świątek postanowiła zrezygnować ze stypendium PFN. - Nie wnioskowaliśmy o kolejny rok dofinansowania. Poprosiliśmy, aby te pieniądze przekazać na rzecz bardziej potrzebujących sportowców. W naszym kraju jest ich wielu - mówi Wójtowicz.

Ruszyła kolejna edycja programu

Obecnie do Teamu 100 należą m.in. biathlonistka Kamila Żuk, kolarka Daria Pikulik, lekkoatleci Patryk Dobek, Konrad Bukowiecki, łyżwiarka Natalia Maliszewska, skoczkowie Jakub Wolny i Paweł Wąsek, narciarka Monika Skinder, tenisiści Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Od czasu uruchomienia programu w 2017 roku jego beneficjenci zdobyli 439 medali na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Kilka dni temu ruszyła kolejna edycja programu Team 100.

Polska Fundacja Narodowa przyznaje wybranym sportowcom środki finansowe oraz promuje ich sukcesy w mediach społecznościowych.

- Polski Związek Tenisowy działa teraz w trochę lepszych warunkach niż poprzednio, bo otrzymał większe wsparcie w ostatnich latach, a dodatkowo, o czym też mało kto wie, Iga Świątek od połowy 2017 r. jest stypendystką Polskiej Fundacji Narodowej. Jest to jakaś - wiem, że niedecydująca - sprawa we wsparciu jej kariery. To jest ponad 40 tysięcy złotych rocznie, to dodatkowe wsparcie dla naszej wspaniałej mistrzyni - mówił wicepremier Piotr Gliński w rozmowie z Polskim Radiem po sukcesie tenisistki w zeszłorocznym Roland Garros.