"Iga Świątek przypomina Jerzego Janowicza. Rywalki są podobnie bezradne"

Nikogo nie dziwi zainteresowanie wokół Igi Świątek, która w ostatnich dniach odniosła kolejne zwycięstwo w singlu. 19-letnia tenisistka wygrała turniej WTA 500 w Adelajdzie, pokonując Belindę Bencić (6:2, 6:2), a finałowe spotkanie 19-latki osiągnęło najwyższy wynik w historii tenisowych transmisji na antenach Canal+.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Rosolska stwierdziła, że Świątek stylem gry przypomina Jerzego Janowicza. - Iga przypomina Janowicza, gdy ten wkraczał na największe korty świata. Pamiętam, jak pokonał Andy’ego Murraya, a potem miażdżył innych rywali. A ci często nie wiedzieli, co się dzieje. Mam wrażenie, że przeciwniczki Świątek są podobnie bezradne. Tenis Igi ma podobną wymowę i równie wielką moc. Ta siła jest największym zagrożeniem, tak jak w przypadku "wczesnego" Jerzyka - powiedziała w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym" Rosolska.

"Dziewczyny bardzo nie lubią spina. Grają szybko i płasko"

Alicja Rosolska wymieniła konkretne elementy, które dają Świątek przewagę nad bardziej doświadczonymi rywalkami. - To nie jest tylko prędkość piłki, ale męskie rozwiązania i męskie rotacje. Dziewczyny nie lubią spina, nie są przyzwyczajone do kręcących się, odskakujących piłek. Zwykle grają szybko i płasko. A tu trafiają na kogoś, kto nie dość, że uderza piekielnie szybko, to jeszcze strasznie dla nich niewygodnie. Nie wiedzą, jak się do tego przystosować.

Sensacyjny zwycięzca turnieju ATP. 19-latek awansował o ponad 150 pozycji

I dodała: - Ta adaptacja na pewno u kobiet jest trudniejsza niż w przypadku mężczyzn. Wiem, że dziewczyny już analizują i studiują uderzenia Igi. Starają się je rozszyfrować. Za chwilę pojawią się takie, które będą się próbowały na niej wzorować. Tyle że to nie jest wcale takie proste. U Igi jest wiele elementów niespotykanych w tenisie pań. Ona prowadzi rękę jak faceci. I z tego wychodzą te wszystkie świetne kąśliwe serwisy, forhendy i bekhendy.

Ajjjjjj, ile pieniędzy - krzyczał Piotr Żyła. Lewandowski zgarnia tyle w 10 godzin

Dzięki wygranej w turnieju w Adelajdzie Iga Świątek awansowała na 15., najwyższe w karierze miejsce w rankingu WTA. W ostatnich tygodniach zawodniczka zyskała także na popularności wśród sponsorów. - Iga jest już marką premium na rynku marketingowym - mówi Adam Pawlukiewicz z firmy Pentagon Research.