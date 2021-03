Finalistka Australian Open już wyeliminowana w Dausze. W niecałą godzinę

To największa niespodzianka nowego tygodnia w WTA Tour. W Australian Open Jennifer Brady przegrała dopiero w finale z Japonka Naomi Osaką 4:6,3:6. To był pierwszy wielkoszlemowy finał w jej karierze. Po sukcesie w AO Brady przesunęła się w rankingu światowym z 22. na 13. miejsce. Brady zaszła tak daleko, mimo że w Australii była w gronie tenisistek najdłużej pozostających w ścisłej kwarantannie i wróciła do treningów później niż większość rywalek. Tak szybka porażka w WTA w Dausze może być ceną za tamten wysiłek i za aklimatyzację po przenosinach nad Zatokę Perską. Brady nie była w pierwszym meczu w Katarze sobą, straciła dokładność uderzeń, a Anett Kontaveit to zbyt dobra tenisistka, żeby tego nie wykorzystać.

Amerykanka w starciu z Kontaveit popełniła aż 25 niewymuszonych błędów, a Estonka miała tylko dziewięć takich zagrań. - Spodziewałem się bardzo, bardzo trudnego meczu, ale jestem zadowolona ze sposobu, w jaki grałam i bardzo szczęśliwa z przejścia do drugiej rundy - powiedziała po meczu Kontaveit, która nie dała Brady żadnych szans, wygrywając w niecałą godzinę.

W pierwszym secie estońska tenisistka dwukrotnie przełamała Brady. Prowadziła już 5:0 i pewnie wygrała partię 6:1, wykorzystując pierwsza piłkę setową. W drugim secie gra była bardziej zacięta. Jednak od stanu 3:2 dla Kontaveit Brady nie była w stanie wygrać już ani jednego gema i ostatecznie przegrała 6:2.

W drugiej rundzie Estonka zmierzy się z Niemką Angeliką Kerber (26. WTA), która - z problemami w pierwszym secie, w którym przegrywała już 0:4 - pokonała grającą z dziką kartą Turczynkę Caglę Buyukakcay 6:4, 6:2.

W innych ciekawych spotkaniach turnieju w Dausze Wiktoria Azarenka (8. WTA) pokonała Rosjankę Swietłanę Kuzniecową (39. WTA) 6:2, 6:3, Hiszpanka Gabrine Muguruza (16. WTA) rozprawiła się z Rosjanką Weroniką Kudiermietową (34. WTA) 6:2, 7:6 (6-4), a Łotyszka Jelena Ostapenko (51. WTA) ograła wracającą na kort po kontuzji ścięgna Achillesa Holenderkę Kiki Bertens (11. WTA) 6:0, 6:2.