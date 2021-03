Świątek awansowała w rankingach! Najwyższe miejsce w karierze

Iga Świątek ostatnio przechodzi zdecydowanie najlepszy okres w swojej karierze. W październiku zwyciężyła w Roland Garros, później dobrze zaprezentowała się w Australian Open, a w sobotę (27.02) wygrała swój drugi turniej w karierze. Tym razem w zawodach rangi WTA 500 w Adelajdzie. Dzięki tym sukcesom zaliczyła duże awansy w klasyfikacjach najlepszych tenisistek.

Ekspert o Idze Świątek: Nie ma w tej chwili wiele lepszych tenisistek. To przerażające

Iga Świątek w niesamowitej formie. Polka zalicza kolejne awanse w rankingach.

Świątek dzięki zwycięstwu w Adelajdzie nie tylko zarobiła około 250 tysięcy złotych, ale również około 470 punktów rankingowych. Dzięki temu awansowała na 15. miejsce w najnowszym rankingu WTA, co jest dla niej najlepszym wynikiem w karierze. Ogólnie w swojej puli Polka ma już 3483 punkty. Jest to kolejny wielki krok w jej karierze, a awans do czołowej dziesiątki wydaje się kwestią czasu. Na czele rankingu znajduje się Australijka Ashleigh Barty przed Naomi Osaką i Simoną Halep.

Polce udało się jednak awansować jeszcze w innym rankingu. Chodzi o klasyfikację najlepszych zawodniczek sezonu, które na jego zakończenie wystąpią w prestiżowym turnieju WTA Finals. Świątek zaliczyła tutaj jeszcze awans aż o 16 pozycji - ma miejsce szóste. W tej klasyfikacji prowadzi Osaka przed Jennifer Brady i Sereną Williams.

Następne występy Igi Świątek będziemy mogli oglądać na turnieju rangi WTA 1000 w Dubaju w dniach 7-13 marca.

