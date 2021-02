Nie tylko Iga Świątek! Radwańska i Falkowska zagrają w finałach turniejów ITF!

Urszula Radwańska powoli odbudowuje ranking po problemach ze zdrowiem. Jest dziś w trzeciej setce (259.), postawiła sobie za cel jak najszybszy powrót do Top 100. Pod koniec stycznia Radwańska znakomicie zagrała w turnieju ITF w Andrezieux-Butheon, doszła tam do półfinału, pokonując pięć wyżej notowanych od siebie rywalek. Wygrała m.in. z Aną Konjuh, Oceane Dodin, Leonie Kueng. Turniej w Moskwie jest mniejszy niż ten w Andrezieux-Butheon, Radwańska musiała pokonać tylko jedną rywalkę, która jest wyżej w rankingu, Izabellę Szinnikową (numer 2. turnieju) w ćwierćfinale. Ale w sytuacji Polki dziś każdy punkt do rankingu jest ważny. W półfinale Radwańska wygrała z Turczynką Berfu Cengiz (265. WTA) 6:4, 7:5. To jej pierwszy finał w ITF od grudnia 2019, gdy w Solarino przegrała mecz finałowy z Indy de Vroome.

De Vroome była najwyżej rozstawioną zawodniczką turnieju w Moskwie, ale odpadła szybko, podobnie jak nr 3 turnieju Anastazja Gazanowa, która świetnie zaczęła 2021 i w turnieju WTA w Abu Zabi wyeliminowała m.in. notowaną w Top 10 Karolinę Pliskovą i doszła do trzeciej rundy. Urszula Radwańska po kontuzjach spadła w pewnym momencie na 291. miejsce w rankingu WTA i w Moskwie była rozstawiona z numerem piątym. Z półfinałową rywalką, Berfu Cengiz, Radwańska grała już po raz czwarty w karierze. Wszystkie konfrontacje rozstrzygnęła na swoją korzyść.

Zobacz ostatni punkt z meczu Radwańskiej z Cengiz:

Rywalką Radwańskiej w finale będzie Białorusinka, Julia Hatuka (362. WTA), która w półfinale uporała się z Rosjanką Anastazją Zakharovą (262. WTA) 6:7 (5-7), 6:1, 6:3. Radwańska dotychczas ma na koncie sześć wygranych tytułów w turniejach rangi ITF. Na kolejny czeka od września 2019 roku, kiedy była najlepsza w Clermont-Ferrand. Oprócz tego triumfowała wcześniej 2006 roku w Bath, w 2008 w Vancouver, w 2010 w Ismaning, w 2012 w Nottingham i w 2019 w Petit-Bourg.

W sobotę do finału w ITF awansowała również inna Polka, Weronika Falkowska (726. WTA). 20-latka pokonała w półfinale turnieju ITF w tunezyjskim Monastyrze wyżej notowaną 19-letnią Szwajcarkę, Valentinę Ryser (674. WTA) 7:6 (7-2), 6:3. W niedzielnym finale Falkowska zmierzy się z 18-letnią Maltanką Franceską Curmi (1062. WTA). 20-latka jest już także w finale debla w turnieju w Monastyrze, gdzie w parze ze Słowaczką Viktorią Morvayovą zagra przeciwko duetowi z Rumunii - Karola Patricia Bejenaru i Ilona Georgiana Ghioroaie.