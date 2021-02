Komentatorka zachwycona po zagraniu Świątek. "To było druzgocące"

Iga Świątek pokonała Belindę Bencić 6:2, 6:2 w finale turnieju WTA 500 w Adelajdzie. To był fenomenalny występ Polki. Nie dała żadnych szans rywalce, raz za razem odbierając jej chęć do gry. - To było druzgocące - powiedziała jedna z komentatorek po kolejnym udanym zagraniu Igi.

