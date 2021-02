Finał turnieju w Adelajdzie. Iga Świątek kontra Belinda Bencić. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA TV]

Iga Świątek w półfinale australijskiego turnieju pewnie i po raz kolejny bez straty seta pokonała swoją rywalkę, Szwajcarkę Jil Teichmann 6:3, 6:2. Tym samym awansowała to trzeciego już w swojej karierze finału. Do tej pory udawało jej się to w Lugano, gdzie przegrała z Poloną Hercog (3:6, 6:3, 3:6) oraz w Paryżu podczas wygranego przez nią Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak zaskoczony reakcją kibiców Legii. "Przejrzałem fora i zrobiło mi się smutno"

Świątek wszystkie dotychczasowe mecze na turnieju wygrywała bez straty seta. W ten sposób pokonała: Madison Brengle (6:3, 6:4), Maddison Inglis (6:1, 6:3), Danielle Collins (6:2, 3:0) i wspomnianą już Jil Teichmann (6:3, 6:2).

Za zwycięstwo w Adelajdzie Świątek może zarobić cztery razy mniej niż za 4. rundę Australian Open

Iga Świątek w finale turnieju w Adelajdzie! Polkę czeka najtrudniejszy z dotychczasowych sprawdzianów.

W finale turnieju WTA 500 w Adelajdzie Iga Świątek zmierzy się z najlepszą jak do tej pory rywalką na tym turnieju. Na przeciwko Polki stanie Szwajcarka Belinda Bencić, która jest w wyżej klasyfikowana w rankingu WTA. Bencić zajmuje w najnowszym notowaniu 12. lokatę. 23-latka w półfinale potrzebowała blisko trzech godzin, by pokonać 16-letnią Cori "Coco" Gauff. Wcześniej jednak podobnie jak Iga nie napracowała się na korcie, gdyż jako rozstawiona z "2" w pierwszej rundzie miała wolny los, a w dwóch kolejnych szybko rozprawiała się z Misaki Doi (6:1, 6:3) i Storm Sanders (6:2, 6:4).

Belinda Bencić jest na pewno dużo bardziej doświadczona od Świątek. Dla Szwajcarki finał w Adelajdzie będzie już 11. w dotychczasowej karierze. Triumfowała w trzech z nich: w Eastburne w 2015, w Toronto w 2015, w Dubaju w 2019 i w Moskwie w 2019. W meczu finałowym w Eastburne pokonała Agnieszkę Radwańską (6:4, 4:6, 6:0). Najlepszym dla niej wynikiem w turniejach wielkoszlemowych jest półfinał US Open z 2019 roku. W niedawno zakończonym Australian Open Szwajcarka odpadła już w III rundzie w meczu z Elise Mertens (2:6, 1:6) Iga Świątek będzie miała więc godną siebie rywalkę z którą na pewno nie pójdzie tak łatwo jak ze wszystkimi dotychczasowymi.

Znamy rywalkę Igi Świątek w finale!? Niby tak, ale nigdy nie wiesz, na jaką Belindę Bencić trafisz

Finał turnieju WTA 500 w Adelajdzie Iga Świątek - Belinda Bencić. Gdzie i kiedy oglądać?

Finał turnieju w Adelajdzie odbędzie się w sobotę 27 lutego o godzinie 8:30. Transmisję będzie można oglądać na Canal + Sport oraz online w nc+ GO.