Znamy godzinę finału Igi Świątek. Świetne wieści dla polskich kibiców

W piątek rano Świątek pokonała w półfinale hiszpańską Szwajcarkę Jil Teichmann 6:3, 6:2 po swoim najdłuższym meczu w turnieju, trwającym jedną godzinie i 21 minut. I można po nim napisać to, co po ćwierćfinale z Danielle Collins: Iga z każdym kolejnym meczem w tym turnieju jest lepsza. W meczu z Jil Teichmann, Szwajcarce wychowanej w Barcelonie, przez hiszpańskich trenerów, bardzo walecznej, ruchliwej, dobrze serwującej, Polka ani razu nie dała się przełamać, a przecież po pierwszym pojedynku tutaj, z Madison Brengle, to o pierwszy serwis były największe obawy.

Świątek wygrała już czwarty mecz z rzędu w Adelajdzie i w żadnym z nich nie straciła choćby jednego seta. We wcześniejszych trzech pojedynkach Polka najpierw rozprawiła się z Madison Brengle 6:3, 6:4, później z Maddison Inglis 6:1, 6:3 i z Daniele Collins 6:2, 3:0 i krecz rywalki.

Polska tenisistka po raz trzeci w karierze zagra w finale tenisowego turnieju. W październiku 2020 roku wygrała Roland Garrosa po triumfie z Sofią Kenin 6:4, 6:1, a w kwietniu 2019 przegrała w Lugano z Polonią Hercog 3:6, 6:3, 3:6. Rywalką Świątek w finale australijskiej imprezy będzie Szwajcarka Belinda Bencić (12. WTA), która po morderczej walce ograła 16-letnią Amerykankę Coco Gauff (52. WTA (7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2. Finał został zaplanowany na sobotę 27 lutego na godz. 8:30. Mecz będzie transmitowany w Canal+ Sport. Relacja na żywo również na Sport.pl.