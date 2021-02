Iga Świątek awansuje w rankingu WTA. Najwyższe miejsce Polki w karierze!

W półfinale WTA 500 w Adelajdzie Iga Świątek zagrała ze Szwajcarką Jil Teichmann jak w całym turnieju: bez nerwów, bez straty seta - 6:3, 6:2. - Bawiłam się wszystkim. Czuję się perfekcyjnie. Gram solidnie. Musiałam się przyzwyczaić do innych rotacji. Na szczęście wszystko wyszło jak należy. Nie poddaję się. Czas na chwilę odpoczynku i regeneracji organizmu - mówiła Polka chwilę po zwycięstwie, które zapewni jej awans w światowym rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Czekamy na mecze Igi Świątek z takimi rywalkami jak Serena Williams"

Na mączce w Paryżu w 2020 została nową królową polskiego sportu i najmłodszą tenisistką w światowej czołówce. Dzięki wygraniu French Open była 17. rakietą świata, jednak po porażce z Simoną Halep w Australian Open spadła na 18. miejsce. Już w sobotę o 8:30 zagra w finale z nastoletnią Amerykanką Coco Gauff lub z kolejną Szwajcarką, Belindą Bencić (rozstawiona z dwójką, Świątek ma w tym turnieju nr 5). 19-letnia Polka zdobyła 305 punktów do rankingu za awans do finału, dzięki czemu wyprzedzi Belgijkę Elise Mertens i Brytyjkę Johannę Kontę.

Niewiarygodne! Tak gra Iga Świątek. Błysk geniuszu [WIDEO]

Świątek dołączy do czołówki

To oznacza, że Świątek będzie albo 16. w rankingu, albo 15. Żeby wskoczyć do TOP 15 musi wygrać finał turnieju w Adelajdzie, bo wówczas zgarnie 470 punktów. Jeśli tak się stanie, to z czołowej piętnastki wypchnie Garbine Muguruzę. Świątek jeszcze nigdy nie znalazła się w TOP 15.

Liderką rankingu pozostanie Ashleigh Barty, która wyprzeda Naomi Osakę oraz Simonę Halep. Australijka ma już 9186 punktów. Polka ma 3318 "oczek".

Ranking WTA