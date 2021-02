Iga Świątek podpisała kontrakt z kolejnym gigantem! Ma niespodziankę dla fanów

Xiaomi nie poinformował, na jak długo została podpisana umowa reklamowa z najlepsza polską tenisistką. Tajemnicą objęta została również wartość kontraktu. - Razem z Igą szykujemy dla Was wiele niespodzianek, już niebawem zdradzimy więcej szczegółów - brzmi wpis polskiego oddziału Xiaomi w mediach społecznościowych.

Świątek została ambasadorką Xiaomi. "Cieszę się, że będę z Wami"

- Cieszymy się, że do Xiaomi dołącza Iga Świątek. Jej talent, ciężka praca i determinacja w osiąganiu celu oraz poczucie, że wszystko jest możliwe - to są rzeczy bliskie naszej marce. Chcemy dać fanom Xiaomi możliwość bliższego poznania Igi, spojrzenia za kulisy jej przygotowań i dnia codziennego. Ambasador marki jest przecież częścią Mi Community. – powiedziała cytowana przez portal gsmonline.pl Jolanta Stryjczak PR Head, Xiaomi CEE, Nordic & Baltic Region.

Głos na temat współpracy z Xiaomi zabrała również Iga Świątek. - Cieszę się, że będę z Wami. Wiecie, że moją pasją jest tenis i chcę Wam pokazać, jak sport może rozwijać i zmieniać życie. Chcę podzielić się z fanami Xiaomi tym, co robię, jak się przygotowuję, i jak gram. Może zaszczepię w Was pasję do tego wspaniałego sportu. Już czuję Wasze wsparcie. Do zobaczenia na pokładzie Xiaomi! - stwierdziła polska tenisistka.

Xiaomi jest kolejną firmą, z którą związała się Świątek. Pod koniec stycznia tego roku Polka poinformowała swoich fanów o rozpoczęciu współpracy z grupą PZU – kontrakt został podpisany na trzy lata, a w lutym 2021 roku poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że związała się z Rolexem pod koniec 2020 roku aż do 2024 roku. Polka jest także związana kontraktami z Asicsem i Tecnifibre, a wcześniej z kolei współpracowała z Red Bullem i Lexusem.

Najlepsza polska tenisistka w sobotę o godz. 8:30 zagra w finale turnieju WTA 500 w Adelajdzie. W półfinale 19-latka pokonała Szwajcarką Jil Teichmann 6:3,6:2 i w całej imprezie Polka nie straciła jeszcze ani jednego seta. Rywalką Świątek będzie Amerykanka Coco Gauff lub Szwajcarka Belinda Bencić.