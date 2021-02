Znamy rywalkę Igi Świątek w walce o finał. Wyczerpujący ćwierćfinał

Iga Świątek zagra o finał! W czwartkowym spotkaniu Danielle Collins skreczowała w drugim secie przy stanie 6:2, 3:0, wcześniej Polka gasiła gem po gemie zapał rywalki, zostawiając najlepsze uderzenia na decydujące momenty. 19-latka w półfinale zagra ze Szwajcarką Jil Teichmann.

Dla Świątek to już trzecia wygrana w turnieju (wcześniej pokonała Madison Brengle 6:3, 6:4, i Maddison Inglis 6:1, 6:3). Na korcie spędziła łącznie niewiele ponad 3,5 godziny. W tym czasie nie straciła nawet seta. Dla porównania: Teichmann, tylko w czwartek grała z Anastazją Sewastową przez trzy godziny, zanim pokonała ją 6:4, 6:7 (8-10), 7:5.

Do tej pory obie panie mierzyły się rok temu na turnieju w Montreux, gdzie po dwoch setach zwyciężyła Polka. Szwajcarka to zwyciężczyni US Open w grze podwójnej dziewcząt z 2014 roku oraz złota medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży w Nankinie (2014). We French Open 2020, który wygrała Iga, Teichmann odpadła w pierwszej rundzie. W ostatnich 12 miesiącach nie awansowała też na żadnym innym turnieju Wielkoszlemowym do drugiej rundy. W rankingu WTA 23-latka zajmuje 61. miejsce.

Kiedy walka o finał?

Na mecz z Teichmann trzeba będzie wstać dużo wcześniej. Początek spotkania zaplanowany jest bowiem na godzinę 5:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+Sport.

W drugiej parze półfinałowej zmierzą się Amerykanka Coco Gauff (pokonała rodaczkę, Shelby Rogers, 2:6, 6:4, 6:4) ze Szwajcarką Belindą Bencić. Bencić, rozstawiona z nr 2 (Iga Świątek jest w tym turnieju rozstawiona z 5), wygrała z Australijką Storm Sanders 6:2, 6:4.

