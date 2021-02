Kiedy i o której Świątek zagra o półfinał turnieju w Adelajdzie? Dobre wiadomości dla kibiców

Iga Świątek bez problemów ograła Australijkę Maddison Inglis 6:1, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Adelajdzie. Teraz przed nią bardzo trudna rywalka: Danielle Collins. Amerykanka niespodziewanie wyeliminowała liderkę rankingu Ashleigh Barty. Broniąca tytułu Barty przegrała 3:6, 4:6, w obu setach pozwalając rywalce na odwrócenie biegu meczu i wygranie pięciu ostatnich.

Kolejny świetny mecz Świątek! Polka nie dała rywalce żadnych szans i jest w ćwierćfinale!

Świątek - Collins. Kiedy i o której godzinie obejrzeć ten mecz?

Spotkanie Świątek i Collins zaplanowane jest na godzinę 9:00 w czwartek. Mecz ćwierćfinałowy turnieju WTA w Adelajdzie będzie transmitowany w Canal + Sport.

Amerykanka będzie dla Świątek bardzo wymagającą rywalką: uderza mocno, mobilizują ją mecze z faworyzowanymi rywalkami, gra też z coraz większą cierpliwością, co kiedyś bywało dla niej problemem. Jej głośne "Come on!" jest już dobrze znane w WTA, jej kariera wystrzeliła w górę w 2018, gdy Collins wygrała turniej WTA 125 k w Newport Beach, w którym wystąpiła dzięki dzikiej karcie. Ale, choć dawała się przez następne lata we znaki wyżej notowanym rywalkom, kolejnych tytułów już nie zdobyła. Collins i Świątek nigdy jeszcze ze sobą nie grały.

