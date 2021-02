Nowi królowie Melbourne. Niespodzianka w finale debla. Obrońcy tytułu pokonani

Brytyjsko-amerykańska para w ubiegłym roku spisywała się bardzo dobrze. Najpierw wygrała turniej w Melbourne, a potem dotarła do ćwierćfinału Roland Garrosa oraz półfinału US Open. W tegorocznym AO Salisbury-Ram byli rozstawieni z numerem piątym, a w drodze do finału stracili tylko jednego seta.

Aż 85 proc. wygranych punktów po pierwszym serwisie

Nieco trudniejszą drogę do decydującego pojedynku mieli ich niedzielni rywale. Dodig-Polasek w trzeciej rundzie pokonali rozstawiony z numerem siódmym duet: Marcelo Melo-Horia Tecau 6:4, 6:3, a przede wszystkim w półfinale po pasjonującym spotkaniu, rozstawionych z numerem drugim i zwycięzców ostatniego US Open - Chorwatów: Nikolę Mekticia i Mate Pavicia 4:6, 6:4, 6:3.

Finał nie był już tak zacięty. Rozstawiony z "9" chorwacko-słowacki duet był zdecydowanie lepszy. Wygrał w dwóch setach 6:3, 6:4, a mecz trwał godzinę, 28 minut. Dodig-Polasek dwa razy przełamali rywali, a sami nie bronili żadnego break-pointa. W dodatku po pierwszym serwisie wygrali aż 85 proc. punktów, a Ram-Salisburgy tylko 58 proc.

Dla 35-letniego Polaska to pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. Został też pierwszym słowackim tenisistą, który wygrał tak prestiżowy turniej. W trakcie turnieju urodziła mu się druga córka.

Dodig zwyciężył już w 2015 roku Roland Garros, ale wtedy grał w parze z Marcelo Melo.