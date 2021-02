Wpadka Osaki po wygraniu Australian Open. Widownia ryknęła śmiechem [WIDEO]

Osaka w pewnym momencie zwróciła się do swojej rywalki Jennifer Brady. "Jak mam się do Ciebie zwracać, Jennifer czy Jen?" - powiedziała Osaka trzymając w ręku trofeum za wygranie Australian Open i patrząc w stronę Amerykanki. Po chwili wypowiedź Japonki wywołała salwę śmiechu na trybunach, gdzie siedzieli kibice.

REKLAMA

Fenomen tenisa na skalę światową. Zaczynała od futbolu. "Nr 1 w dwa sezony"

Wpadka Osaki rozbawiła przeciwniczkę i widownię. "Jenny czy Jennifer?"

Uśmiechnięta Brady odpowiedziała jej krótko: "Jenny". Osaka przytaknęła "Ok" i zaczęła mówić dalej: "Po pierwsze chciałabym pogratulować Jennifer. Graliśmy obie przeciwko sobie w półfinale US Open" - dodała Japonka.

Całą sytuację można zobaczyć poniżej:

Wyniki Australian Open mogły zostać wypaczone. "Gdybym wiedziała, to bym dwa razy się zastanowiła"

Naomi Osaka wygrała czwarty tytuł wielkoszlemowy w karierze. W sobotę w Melbourne rozstawiona z nr 3 Japonka pokonała w finale Australian Open Amerykankę Jennifer Brady (22.) 6:4, 6:3. Osaka wygrała wszystkie cztery wielkoszlemowe finały, w których brała udział. Poprzednio najlepsza była w US Open 2018 i 2020 oraz w Australian Open 2019.

Wzór dla Igi Świątek

- Od cichej myszki, którą przygniatały sukcesy, do prawdziwej mistrzyni oraz liderki ruchu Black Lives Matter. Naomi Osaka już przeszła długą drogę. [...] Jej kariera jest też dobrym wzorem dla Igi Świątek. Ich znajomość zaczęła się w Kanadzie, dwa lata temu, gdy po raz pierwszy zagrały przeciwko sobie. Osaka wygrała, a po spotkaniu tenisistki umówiły się na wspólny trening przed US Open. Innym razem jadły wspólnie obiad, wzajemnie wychwalały się w rozmowach z dziennikarzami. Podczas tegorocznego Australian Open Świątek przerwała konferencję Osaki. Weszła do pomieszczenia, w którym Japonka odpowiadała na pytania mediów, a ta natychmiast zauważyła jej obecność i znów było zabawnie. Widać, że obie się lubią - napisał nasz dziennikarz Dominik Senkowski w swoim tekście.