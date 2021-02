Jest drugi finalista Australian Open! Absolutna dominacja w półfinale

Ten finał będzie miał smak końca pewnej ery w tenisie. Wprawdzie zagra w nim jeden z trzech gigantów którzy tak zdominowali tenis, że od 2003 tylko raz zdarzyło się dwa wielkoszlemowe turnieje z rzędu, z których nie zwyciężyli Novak Djoković, Roger Federer lub Rafael Nadal (w 2016 Wimbledon wygrał Andy Murray, a US Open Stan Wawrinka). Ale Djoković nie będzie tak zdecydowanym faworytem, jak do tego przywykliśmy przez lata. Naprzeciw staje Miedwiediew, który wygrał już 20 meczów z rzędu, 12 razy z rzędu pokonywał rywali z czołowej dziesiątki rankingu i od poniedziałku będzie co najmniej numerem 3 na świecie, a jeśli wygra z Djokoviciem - numerem dwa. W półfinale z Tsitsipasem nie stracił seta, grał czwarty tenisista świata z szóstym, ale różnica była ogromna. Gdy Miedwiediew pierwszy raz grał w finale Wielkiego Szlema, w 2019 z Rafaelem Nadalem, tytułu nie zdobył, ale zmusił Hiszpana do pięciosetówki, podniósł się po przegraniu dwóch pierwszych setów. Teraz wydaje się już gotowy do pierwszego wielkoszlemowego tytułu.

W pierwszym secie Miedwiediew wygrał wszystkie swoje podania i raz przełamał rywala. Tsitsipas obronił aż trzy piłki setowe, ale przy czwartej nie dał rady, przegrał 4:6. W drugiej partii już w trzecim gemie Rosjanin wygrał break-pointa i objął prowadzenie 2:1. Następnie wykorzystał atut własnego podania i kontrolował seta. Przy stanie 4:2 kolejny raz przełamał Greka. Ostateczni Miedwiediew wygrał pewnie 6:2.

Trzeci set rozpoczął się znakomicie dla rosyjskiego tenisisty. Szybko objął prowadzenie 2:0 i 3:1 i wydawało się, że pewnie zmierza do wygrania meczu w trzech setach. Tsitsipas w drugiej fazie tego seta nagle zaczął grać lepiej i wygrał aż trzy gemy z rzędu. Przy stanie 5:5 Miedwiediew przełamał Tsitsipasa i na tablicy wyników mieliśmy 6:5. Przewagę Rosjaninowi zapewniło kapitalnie zagranie piłkę bekhendem po linii. W ostatnim gemie Miedwiediew rozstrzygnął pojedynek, wygrywając gema do 15. Cały set zakończył się wynikiem 7:5.

Miedwiediew już po raz szósty pokonał Tsitsipasa na siedem spotkań. Najwięcej emocji – niekoniecznie tych czysto sportowych – dał nam ich pojedynek z Miami z 2018 roku. Wówczas tenisiści sprawdzali swoją cierpliwość: po drugim secie na kilka minut zniknął Miedwiediew, a w decydującej partii na to samo zdecydował się Tsitsipas. Kiedy Stefanos Tsitsipas zagrał przypadkowo po siatce, nie przeprosił przeciwnika, co wyprowadziło go z równowagi. Wówczas musiał zareagować sędzia. Daniił Miedwiediew wygrał wtedy to spotkanie 2:6, 6:4, 6:2.

Novak Djokovic w półfinale wyeliminował rewelacyjnego debiutanta, Asłana Karacjewa. Serb wygrał 6:3, 6:4, 6:2 i po raz dziewiąty zagra w finale Wielkiego Szlema w Melbourne.