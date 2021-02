Dziś poznamy drugiego finalistę Australian Open! Nie przegap hitu. Gdzie i kiedy obejrzeć? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Do finału Australian Open awansował już Novak Djoković. Serb pokonał rewelację pierwszego Wielkiego Szlema w tym sezonie, Rosjanina Asłana Karacewa 6:3, 6:4, 6:2. Karacew został pierwszym w erze tenisa debiutantem, który dotarł do półfinału turnieju wielkoszlemowego i był najniżej sklasyfikowanym tenisistą w rankingu od 2001 roku, kiedy to w półfinale Wimbledonu zameldował się, wówczas 125. na świecie, Chorwat Goran Ivanisević.

Australian Open. To oni przejmą schedę po wielkiej trójce: Djokoviciu, Nadalu i Federerze

Od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że po zakończeniu kariery przez Novaka Djokovicia, Rafaela Nadala i Rogera Federera męski tenis będzie przechodził kryzys. Regularny rozwój Daniiła Miedwiediewa i Stefanosa Tsitsipasa stopniowo te głosy ucisza. To właśnie Rosjanin i Grek są typowani na następców wielkich mistrzów ATP. Daniił i Stefanos zajmują w rankingu odpowiednio 4. i 6. miejsce. Za Djokoviciem i Nadalem obecnie znajduje się Austriak Dominic Thiem.

Jak dotąd Miedwiediew i Tsitsipas mierzyli się ze sobą sześć razy. Pięciokrotnie wygrywał Rosjanin, natomiast najwięcej emocji – niekoniecznie tych czysto sportowych – dał nam ich pojedynek z Miami z 2018 roku. Wówczas tenisiści sprawdzali swoją cierpliwość: po drugim secie na kilka minut zniknął Miedwiediew, a w decydującej partii na to samo zdecydował się Tsitsipas. Kiedy Stefanos Tsitsipas zagrał przypadkowo po siatce, nie przeprosił przeciwnika, co wyprowadziło go z równowagi. Wówczas musiał zareagować sędzia. Daniił Miedwiediew wygrał wtedy to spotkanie 2:6, 6:4, 6:2. Charaktery obu tenisistów do tej pory się nie zmieniły.

Gdzie i kiedy oglądać półfinał Australian Open?

Prawa do transmitowania Australian Open, pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie 2021, posiada Eurosport. Mecz Daniiła Miedwiediewa z Stefanosem Tsitsipasem odbędzie się 19 lutego 2021 roku o godzinie 9:30 czasu polskiego. Mecz będzie dostępny do obejrzenia w Eurosporcie 1 i w usłudze Eurosport Player.