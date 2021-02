Wyniki Australian Open mogły zostać wypaczone. "Gdybym wiedziała, to bym dwa razy się zastanowiła"

To wyjątkowa edycja Australian Open. Start imprezy przesunięto o dwa tygodnie, a tenisiści musieli przejść dwutygodniową kwarantannę. Dla większości oznaczało to konieczność przebywania w pokojach 19 godzin w ciągu doby. Przez pozostałe pięć godzin mogli trenować na korcie lub korzystać z siłowni.

Najgorzej miała grupa objęta tzw. twardą kwarantanną. To tenisiści, którzy lecąc do Australii, przesiadali się do samolotów, na pokładzie których wykryto przypadki zakażenia koronawirusem. Ci zawodnicy po dotarciu do hoteli zostali zamknięci w pokojach na dwa tygodnie i odcięci od możliwości treningu. Jak wypadli na turnieju?

Pozytywne niespodzianki i dziwne wpadki

Takich tenisistów było 72. Oficjalnie nie podano ich nazwisk, ale można je ustalić na podstawie doniesień medialnych i analiz aktywności zawodników w mediach społecznościowych. Udało nam się zweryfikować nazwiska 68 tenisistów, którzy mieli utrudnione przygotowania do turnieju w Melbourne.

Najlepiej z tego grona poradzili sobie Jennifer Brady i Asłan Karacjew. Amerykanka doszła do finału singla, w którym w sobotę zmierzy się z Naomi Osaką. Rosjanin dotarł zaś do półfinału singla, w którym lepszy był Novak Djoković. Świetnie radzi sobie także Rajeev Ram, który jest już w półfinale debla i miksta.

Aż 60 proc. tenisistów (41 z 68) spośród analizowanej grupy odpadło w pierwszej rundzie Australian Open. Kilku z nich to zawodnicy, którzy dostali się do imprezy w Melbourne z kwalifikacji. Jest prawdopodobne, że nawet bez przechodzenia twardej kwarantanny, pożegnaliby się z turniejem po pierwszym meczu - rzadko bowiem zdarza się by kwalifikant zaszedł daleko w Wielkim Szlemie. Tym większe uznanie wzbudza wynik Karacjewa.

Spośród 68 tenisistów, którzy nie mogli trenować na korcie przez dwa tygodnie, kilku doznało jednak zaskakująco szybkich i dziwnych porażek. To m.in.:

28. na świecie Benoit Paire, który przegrał w pierwszej rundzie z Egorem Gerasimowem (78. ATP),

26. na świecie Alison Riske, która przegrała w pierwszej rundzie z Anastazją Potapową (101. WTA) i to aż 2:6, 1:6,

41. na świecie Kei Nishikori, były finalista Wielkiego Szlema, który przegrał z co prawda 16. na świecie Pablo Carreno Bustą, ale wyraźnie: 5:7, 6:7, 2:6,

13. na świecie Wiktoria Azarenka, była liderka rankingu wracająca od zeszłego sezonu do wysokiej formy, która przegrała z Jessicą Pegulą (61. WTA) 5:7, 4:6,

25. na świecie Andżelika Kerber, była mistrzyni wielkoszlemowa, która przegrała aż 0:6, 4:6 z Bernardą Perą (66. WTA),

światowa ósemka Bianca Andreescu, która nie dała rady w drugiej rundzie Su-wei Hsieh (71. WTA), mając wyraźne problemy już w pierwszej rundzie z Mihaelą Buzarnescu (138. WTA),

23. na świecie Maria Sakkari, która w styczniu ograła m.in. Sofię Kenin i Garbine Muguruzę, przegrała w pierwszej rundzie z Kristiną Mladenović (52. WTA),

17. na świecie Elina Rybakina, która przegrała w pierwszej rundzie z 62. na świecie Fioną Ferro

81. zawodnik świata Juan Ignacio Londero, który dochodził już do czwartej rundy wielkoszlemowej, przegrał z Alexandre Mullerem (209. ATP), który dotąd nie wygrał meczu w Wielkim Szlemie.

Tenisiści narzekali

Najlepszy hinduski tenisista Rohan Bopanna, który odpadł w I rundzie debla i miksta, narzekał: - Niełatwo rozegrać mecz po tym, jak przez 15-16 dni nie uderzasz piłki na korcie. To nie były idealne przygotowania. Moje mięśnie po siedzeniu w pokoju nie były gotowe. W podobnym tonie wypowiadali się inni.

Wiktoria Azarenka powiedziała, że największym wyzwaniem był dla niej brak świeżego powietrza. Andżelika Kerber stwierdziła, że gdyby była świadoma konieczności spędzenia dwóch tygodni bez gry na korcie, dwa razy pomyślałaby o przyjeździe do Melbourne. - Czuć różnicę, zwłaszcza wtedy, gdy po takiej kwarantannie muszę zagrać mecz i to w Wielkim Szlemie, przeciwko rywalce, która nie była zamknięta w pokoju - przyznała Kerber po porażce z Bernardą Perą.

Paula Badosa, której okres kwarantanny został przedłużony po tym, jak sama uzyskała pozytywny wynik na COVID-19, powiedziała, że po porażce w I rundzie była ekstremalnie zmęczona. Zresztą kłopoty zdrowotne miało w Melbourne wielu tenisistów - także tych, którzy nie musieli być zamknięci w pokojach przez dwa tygodnie, o czym alarmował Novak Djoković.

Z drugiej strony przykłady Jennifer Brady i Asłana Karacjewa pokazują, że nawet mimo niesprzyjających okoliczności znaleźli się zawodnicy, którzy byli w stanie osiągnąć w Australian Open imponujące rezultaty. Fakt jest jednak taki, że większość tenisistów objętych twardą kwarantanną nie zrobiła w Melbourne furory. Czy wyniki turnieju zostały wypaczone? Trudno jednoznacznie stwierdzić, ale wydaje się, że można było uniknąć tych wątpliwości.

Kiedy mogli przylecieć

Władze Australian Open miały bardzo trudne zadanie do wykonania - zorganizować turniej wielkoszlemowy w czasie pandemii dla zawodników przebywających z całego świata, i to w kraju, który ma surowe zasady reżimu sanitarnego, to nie lada wyzwanie. Turniej doszedł jednak do skutku, częściowo nawet z kibicami, a to było powiewem normalności.

Trudno jednak pozbyć się wrażenia, że kwarantannę przed Australian Open można było zorganizować inaczej. Jeśli udałoby się dogadać z rządem w Canberze, stolicy Australii, to czy nie lepiej byłoby ściągnąć zawodników na Antypody już w grudniu, a nie w połowie stycznia? Byłoby wtedy więcej czasu do rozpoczęcia turnieju w Melbourne. Tenisiści z twardej kwarantanny mogliby po 14 dniach trenować na korcie, a nie startować w Wielkim Szlemie z marszu po wypuszczeniu z pokojów hotelowych. Mogłoby być mniej wątpliwości wokół niektórych wyników, mniej negatywnych emocji ze strony zawodników.

Pozostałe wyniki tenisistów, którzy przeszli twardą kwarantannę

Porażki w pierwszej rundzie singla:

Federico Ferreira Silva z Nickiem Kyrgiosem

Hugo Dellien z Dominikiem Koepferem

Taro Daniel z Maximem Cressy’m

Damir Dzumhur z Jamesem Duckworthem

Marcos Giron z Alexandrem Zverevem

Barbora Strycova ze Swietłaną Kuzniecową

Ilya Ivashka z Romanem Safiullinem

Katerina Siniakova z Fioną Ferro

Anna Blinkova z Varvarą Grachevą

Christina McHale z Nadą Podoroską

Ons Jabeur z Naomi Osaką

Marta Kostiuk z Weroniką Kudermetovą

Paula Badosa z Ludmiłą Samsonową

Sergiy Stakhovsky z Dusanem Lajoviciem

Elias Ymer z Diego Schwartzmanem

Quentin Halys z Pablo Andujarem

Kimmer Coppejeans z Jirim Vesely’m

Botic Van de Sandschulp z Carlosem Alcarazem

Henri Laaksonen z Salvatore Caruso

Mario Vilella Martinez z Tomasem Machacem

Cedric-Marcel Stebe z Felixem Auger Alliasimem

Viktor Troicki z Michaelem Mmohem

Mikael Torpegaard z Lloydem Harrisem

Tennys Sandgren z Alexem De Minaurem

Sloane Stephens z Julią Putincewą

Guido Pella z Borną Coriciem

Vasek Pospisil z Daniiłem Miedwiediewiem

Lauren Davis z Belindą Bencić

Porażki w drugiej rundzie singla:

Heather Watson z Anett Kontaveit

Alexandre Muller z Diego Schwartzmanem

Carlos Alcaraz z Mikaelem Ymerem

Michael Mmoh z Rafaelem Nadalem

Tomas Machac z Matteo Berretinim

Roman Safiullin z Cameronem Norriem

Bernard Tomic z Denisem Shapovalovem

Maxime Cressy z Alexanderem Zverievem

Barbora Krejcikova z Jekateriną Aleksdandrową

Daria Kasatkina z Aryną Sabalenką

Pablo Cuevas z Alexem De Minaurem

Świetlana Kuzniecowa z Beliną Bencić

Porażki w trzeciej rundzie singla:

Ann Li z Aryną Sabalenką

Belinda Bencić z Elise Mertens

Sorana Cirstea z Marketą Vondrousovą

Julia Putincewa z Eliną Switoliną

Anett Kontaveit z Shelby Rogers

W I rundzie debla odpadli: Artem Sitak, Santiago Gonzalez, Marcelo Demoliner, Oksana Kalashnikova i Rohan Bopanna. W drugiej rundzie debla i miksta przegrała Bethanie Mattek-Sands. W trzeciej rundzie debla przegrał Nicolas Monroe. W ćwierćfinałach debla odpadli: Marcelo Arevalo, Philipp Oswald i Marcus Daniell. Dajana Yastremska ostatecznie nie wystąpiła w Australian Open z powodu zawieszenia za stosowanie dopingu.

Czy Wilander ma rację?

- Generalnie w tenisie nie ma równości. Każdy z zawodników jest na nieco innym etapie przygotowań. Zwłaszcza teraz, gdy mamy pandemię. To też efekt tego, że to sport indywidualny - mówił Mats Wilander, legenda tenisa, dziś ekspert Eurosportu, gdy zapytaliśmy go, jak ocenia kwarantannę przed Australian Open. Wilander słusznie wskazywał, że najlepsi tenisiści mają w pierwszych rundach teoretycznie łatwiejszych rywali, do tego mogą trenować na największych kortach w odpowiadających im godzinach. To są jednak przywileje obowiązujące w tenisie od lat. Brak możliwości wyjścia z pokoju przez dwa tygodnie przed Wielkim Szlemem to coś zupełnie innego.