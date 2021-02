Rafael Nadal przerwał konferencję, bo nie chciał stać się bohaterem memów jak 9 lat temu

Rafael Nadal sensacyjnie przegrał ze Stefanosem Tsitsipasem 6:3, 6:2, 6:7 (4), 4:6, 5:7 w ćwierćfinale Australian Open. Hiszpan przegrał mecz, chociaż prowadził już 2:0 w setach. Taka sytuacja w turnieju wielkoszlemowym przydarzyła mu się dopiero po raz drugi w karierze.

Tsitsipas zaszokował Nadala i zagra w półfinale AO! Drugi taki mecz Hiszpana w karierze

Na domiar złego Nadal nie dokończył pomeczowej konferencji prasowej. Hiszpan poczuł silne skurcze, dlatego postanowił opuścić salę i spotkanie z dziennikarzami. - To było mocne szarpnięcie. Już kiedyś zdarzyła mi się taka sytuacja, gdy przez skurcze prawie spadłem z krzesła i stałem się bohaterem memów w internecie. Teraz bolało bardziej, ale przynajmniej udało mi się czegoś uniknąć - powiedział Nadal kilka chwil po opuszczeniu konferencji.

Nadal: Wystarczy już żartów

Hiszpan w ten sposób nawiązał do sytuacji z US Open w 2011 roku. W 3. rundzie tamtego turnieju Nadal pokonał w trzech setach Davida Nalbandiana, a po meczu również nie dokończył konferencji prasowej. Wtedy jednak Hiszpan zwijał się z bólu na krześle, aż wreszcie zdecydował się położyć na podłodze.

- To był pech, że przydarzyło mi się to publicznie. Było naprawdę gorąco, dużo biegałem, a w takich warunkach bardzo szybko i łatwo się poci - mówił wtedy Nadal.

Teraz Hiszpan postanowił uniknąć podobnych scen. - To, co się stało, pokazało, że nie byłem najlepiej przygotowany. Takie są fakty. To pokazało, że pod względem fizycznym nie byłem w najwyższej dyspozycji - powiedział w środę Nadal.

I zakończył: Po wielu żartach, jakie pojawiły się po konferencji w Nowym Jorku, teraz postanowiłem wyjść, by uniknąć kolejnych dowcipów.