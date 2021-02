Tsitsipas zaszokował Nadala i zagra w półfinale AO! Drugi taki mecz Hiszpana w karierze

W ostatnim ćwierćfinale tegorocznego turnieju w Melbourne Rafael Nadal przez dwa sety absolutnie dominował. Wygrywał kolejno 6:3 i 6:2, wykorzystując wszystkie trzy szanse na przełamanie, które otrzymał od swojego przeciwnika. Grał niezwykle skutecznie i praktycznie się nie mylił. W przeciwieństwie do Greka, który nie był w stanie mu się przeciwstawić.

REKLAMA

Zobacz wideo Australian Open. Iga Świątek pokazała swój trening

Zaskakujący zwrot akcji

W trzecim secie mecz zaczął się jednak odwracać na korzyść Tsitsipasa. Obaj tenisiści zaczęli serwować praktycznie bezbłędne, pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe (obaj zdobyli po zaledwie cztery "małe" punkty przy serwisie rywala!), ale Grek przestał popełniać błędy. W przeciwieństwie do Nadala, u którego pojawiało się ich coraz więcej. Kulminacją tego wszystkiego był tie-break, wygrany przez Tsitsipasa 7:4. "Rafa w ciągu roku psuje może ze dwa smecze, a tu mu się więcej zagrań niepodobnych do niego przytrafiło w tie-breaku" - mówił po spotkaniu w studiu Eurosportu Tim Henman.

Poważne problemy tenisistów. Djoković ostrzega. "Większość nie chce kontynuować sezonu"

Wygrana w partii trzeciej tylko napędziła greckiego zawodnika, który nie tylko utrzymywał swoje podanie, ale i, co najbardziej zaskakujące, radził sobie lepiej od Nadala w kluczowych momentach tego spotkania. Wprawdzie miał aż cztery "break pointy" w przeciągu całego seta, to jednak wygrał dopiero ten przy stanie 4:4, czym postawił Nadala pod ścianą. Hiszpan nie zdołał zareagować, Tsitsipas pewnie wygrał swoje podanie i doprowadził do remisu 2:2 w setach.

Drugi taki mecz Nadala w karierze

W decydującym secie Tsitsipas atakował dalej - zaliczył aż siedem asów serwisowych, z czego cztery z rzędu w jednym gemie (na 3:3), wygrywając go do zera! Przy własnym serwisie grał jak z nut, a w decydującym momencie, przy stanie 5:5, znowu przełamał Nadala. I to do zera. To było jego pierwsze prowadzenie w całym meczu!

I gdy serwował na zwycięstwo 7:5... ręka zaczęła mu drżeć. Nadal próbował to wykorzystać, grając bezpiecznie i utrzymując piłkę w korcie. Grekowi z trudem przychodziło zdobywanie punktów. Wykorzystał dopiero trzecią piłkę meczową, a w międzyczasie pierwszą od drugiego seta szansę na przełamanie miał Nadal, który jednak jej nie wykorzystał. W dodatku chwilę później popełnił opłakany w skutkach błąd przy woleju, po którym Tsitsipas otrzymał kolejnego meczbola. Tym razem litości już nie było. Skutecznym bekhendem po linii zakończył spotkanie i przypieczętował awans do półfinału Australian Open.

Wpis Igi Świątek wywołał burzę. Ekspert: Uruchomiła efekt domina

Sensacja stała się faktem. Sensacja, bo Rafael Nadal dopiero po raz drugi w swojej bogatej karierze przegrał wielkoszlemowy mecz, prowadzą 2:0 w setach. Po raz pierwszy miało to miejsce w trakcie US Open w 2015 roku, gdy w ten sposób Hiszpana pokonał charyzmatyczny Włoch Fabio Fognini.

W walce o finał Tsitsipas zmierzy się w piątek z Daniłem Miedwiediewem. Rosjanin może się z tego cieszyć. Sam swój ćwierćfinał wygrał w trzech setach, więc z pewnością będzie miał więcej sił, a w dodatku dotychczas wygrał 5 z 6 pojedynków z greckim tenisistą. W drugiej parze Serb Novak Djoković zagra już w czwartek z innym reprezentantem Rosji - Asłanem Karacjewem, sensacyjnym wielkoszlemowym debiutantem, który w swoim pierwszym występie na tak dużym turnieju zdołał awansować do najlepszej czwórki.