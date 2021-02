Rafael Nadal może pobić rekord wszech czasów! Wyczyn Federera zagrożony

Nadal w ekspresowym tempie objął prowadzenie 3:0. Fognini co prawda wygrał następne dwa gemy, ale w dalszej części pierwszego seta nie miał nic do powiedzenia. Ostatecznie Hiszpan wygrał go 6:3.

W drugim secie było znacznie więcej emocji. Fognini prowadził już 4:2, ale później Nadal wygrał aż cztery gemy z rzędu i całego seta 6:4. Trzecia partia była bardzo jednostronna. Hiszpan dwukrotnie przełamał Włocha i zwyciężył 6:2. Cały mecz trwał zaledwie 2 godziny i 19 minut.

Wyjątkowe osiągnięcie Nadala. Hiszpan wygrał już 33 sety z rzędu w turniejach wielkoszlemowych

Nadal został trzecim graczem w erze Open z przynajmniej 30 wygranymi setami z rzędu podczas Wielkich Szlemów i zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Swoją passę rozpoczął w zeszłorocznym Roland Garros, a teraz kontynuuje ją podczas Australian Open. Obecnie ma na koncie już 33 wygrane sety. W klasyfikacji wszech czasów Lepsi są tylko drugi John McEnroe (35 setów) podczas Wimbledonu i US Open w 1984 roku i lider Roger Federer. Szwajcar w sezonie 2006/07 wygrał 36 setów z rzędu - na US Open 2006 i Australian Open 2007.

Co więcej, Hiszpan ma na koncie aż 20 wygranych wielkoszlemowych turniejów, tyle samo co Federer. W przypadku wygranej w Melbourne Nadal zostanie najbardziej utytułowanym tenisistą w historii pod tym względem.

W ćwierćfinale Nadal zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Stefanos Tsitsipas (6. ATP) - Matteo Berrettini (10. ATP). Pojedynek Greka z Włochem odbędzie się 15 lutego. Początek o godz. 10:30.

