Mats Wilander wytłumaczył porażkę Igi Świątek. "Nie czuła się dobrze"

Iga Świątek nie awansowała do ćwierćfinału Australian Open. W niedzielę Polka przegrała w trzech setach z Simoną Halep 6:3, 1:6, 4:6 i to Rumunka zmierzy się z Sereną Williams w walce o półfinał turnieju.

Szalony mecz, piękna walka Igi Świątek, ale to Halep zagra z Sereną Williams

"Iga musi wyciągnąć pozytywy"

Jednym z kluczy do sukcesu wiceliderki światowego rankingu WTA była większa liczba zdobytych punktów po pierwszym serwisie. A Iga Świątek miała często problem ze skutecznym returnem. Podkreślali to Tim Henman i Mats Wilander, byli znakomici tenisiści, a obecnie eksperci Eurosportu.

- Halep zdawała sobie sprawę, że musi grać serwisem w różnych kierunkach. Świątek zmieniała return, ale nie zawsze robiła to skutecznie. Nie czuła się dobrze w tym elemencie. Może to kwestia nawierzchni. Inaczej zachowuje się piłka na szybkiej nawierzchni w Melbourne, a inaczej na Roland Garrosie - przyznał Wilander.

Rumunka była bardzo zadowolona ze swojego podania. - W całym turnieju dobrze serwuje. Ten element pomógł mi wygrać z Igą. Starałam się grać serwisem różnorodnie. Bardzo ważna była zmiana kierunków - powiedziała Halep.

Eksperci chwalą Igę Świątek

Eksperci, mimo porażki, chwalili postawę Polki. - Myślałem, że wygra ten mecz. Zwłaszcza po zwycięstwie w pierwszym secie, w którym grała świetnie - mówił Wilander. - Iga teraz musi wyciągnąć pozytywy, jeszcze musi się sporo nauczyć, bo jest niedoświadczona. A Halep to fenomenalna zawodniczka i przegrać z nią to żaden wstyd. Jeśli Świątek będzie się tak rozwijać i tak pracować jak obecnie, to przed nią mnóstwo wielkich triumfów - dodał Henman.

Co się stało ze Świątek po pierwszym wygranym secie? - Polka zwiększyła liczbę niewymuszonych błędów, a Halep grała cały czas równo. Pierwszy set był ważny, ale najważniejsze są te kluczowe momenty w kolejnych partiach. Obie zawodniczki były świetnie przygotowane mentalnie. Iga nie spanikowała po przegranym secie, ale jednak wygrało doświadczenie. Zrobiło się nie 6:1, ale nawet 8:1 w gemach dla Halep. Rumunka grała bardzo dobrze, spokojnie i cały czas skutecznie serwowała - przyznał Wilander.

Halep podkreśliła również, że cieszy ją rewanż na Polce za wysoką porażkę 1:6, 2:6 na ubiegłorocznym Roland Garrosie. - To zwycięstwo było dla mnie ważne po naszym ostatnim meczu. Bardzo się cieszę z wygranej. Wiele dla mnie znaczy. Mecz we French Open był bardzo trudny, nic mi w nim nie wychodziło. Dziś starałam się zagrać lepiej - powiedziała Rumunka.