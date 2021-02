Nie trzeba zarywać nocy! Iga Świątek zagra mecz w świetnej porze dla polskich kibiców

Iga Świątek pokonała w trzeciej rundzie Australian Open Fionę Ferro z Francji 6:4, 6:3. Po tym zwycięstwie Polka awansowała do 1/8 finału w Melbourne. Wyrównała już swój najlepszy wynik wielkoszlemowy w Australii. Przed rokiem odpadła w czwartej rundzie z Estonką Anett Kontaveit.

W czwartej rundzie tenisowej imprezy w Melbourne Świątek zmierzy się z Simoną Halep. Będzie to trzeci pojedynek pomiędzy Świątek a wiceliderką światowego rankingu. Dwa dotychczasowe odbyły się w Paryżu. Dwa lata temu Rumunka rozbiła naszą zawodniczkę 6:1, 6:0 w czwartej rundzie Roland Garros. Rok później na tym samym etapie turnieju to Świątek nie dała szans Halep, zwyciężając 6:1, 6:2, później sensacyjnie wygrywając cały turniej we Francji.

Znamy godzinę meczu Świątek-Halep

Rumunka nie będzie jednak łatwą rywalką, bo jest niezwykle doświadczoną zawodniczką. 29-latka wygrała French Open w 2018 roku i Wimbledon w 2019. Ich spotkanie w Australian Open odbędzie się w niedzielę. Organizatorzy postanowili, że mecz Igi Świątek z Simoną Halep zostanie rozegrany na głównym korcie Rod Laver Arena i otworzy sesję wieczorną. To oznacza, że powinien rozpocząć się punktualnie, o godz. 9 czasu polskiego.