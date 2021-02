Kapitalne zagranie Świątek. Komentator aż zaczął mówić po polsku. "Jak ona to zrobiła?!" [WIDEO]

Iga Świątek w piątkowe południe pokonała Francuzkę Fionę Ferro 6:4, 6:3 w trzeciej rundzie Australian Open. Teraz stoi przed dotychczas najtrudniejszym zadaniem i starciem z Rumunką Simoną Halep, którą pokonała już na ubiegłorocznym Roland Garrosie.

Zachwyt komentatora

Iga Świątek tradycyjnie już zachwyciła kilkoma świetnymi zagraniami. W połowie drugiego seta Polka była przy siatce i mocno uderzyła forhendem. Rywalka świetnie odczytała jej zamiary i również odegrała forhendem. Piłka dotknęła siatki i przeszła tuż za siatkę po stronie naszej zawodniczki. Świątek pokazała jednak świetny refleks i zdążyła jeszcze odbić piłkę tak, że minęła rywalkę i trafiła niemal tuż pod linię końcową.

Zagraniem tym zachwycił się komentator angielskiego Eurosportu. Najpierw powiedział po angielsku: "How did she do it". A potem postanowił, że sprawdzi w translatorze, jak takie słowa mówi się po polsku. I jego akcent polski był bardzo dobry. Za chwilę z uśmiechem na twarzy dodał: Jak ona to zrobiła?

Pojedynek IV rundy: Iga Świątek - Simona Halep zaplanowany jest na niedzielę. Relacja na żywo na sport.pl