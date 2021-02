Iga Świątek ma piekielnie trudną rywalkę w IV rundzie Australian Open. To jej stara znajoma

W piątek Simona Halep, bez większych problemów, wyeliminowała Weronikę Kudermietową. Rosjanka zdołała wygrać tylko cztery gemy i ostatecznie przegrała 1:6; 3:6. Co ciekawe: dla Rumunki mecz trzeciej rundy był mniejszą przeszkodą, niż poprzednie starcie, kiedy mierzyła się z Ajlą Tomijanović (4:6, 6:4, 7:5).

REKLAMA

Zobacz wideo Australian Open. Iga Świątek pokazała swój trening

Jej magia nadal działa! Awansuje, całuje kort, tańczy i krzyczy. "Żyję! Taaak!"

Natomiast Świątek wyeliminowała Francuzkę Fionę Ferro w dwóch setach - 6:4, 6:3. (46. WTA). Wcześniej 19-latka z Raszyna była lepsza od Holenderki Arantxy Rus 6:1, 6:3 oraz Włoszki Camili Giorgi 6:2, 6:4. Polka kontynuuje świetną passę na wielkoszlemowych turniejach: wygrała już dziesięć meczów z rzędu z bilansem 20-0 w setach!

Świątek zagra z Halep w IV rundzie Australian Open

W czwartej rundzie tenisowej imprezy w Melbourne Świątek zmierzy się z Simoną Halep. Będzie to trzeci pojedynek pomiędzy Świątek, a wiceliderką światowego rankingu. Dwa dotychczasowe odbyły się w Paryżu. Dwa lata temu Rumunka rozbiła naszą zawodniczkę 6:1, 6:0 w czwartej rundzie Roland Garros. Rok później na tym samym etapie turnieju to Świątek nie dała szans Halep, zwyciężając 6:1, 6:2. To był jak dotychczas najlepszy mecz w karierze polskiej tenisistki.

Motyl wkroczył do akcji na Australian Open. Długo nie dawał za wygraną [WIDEO]

Rumunka nie będzie jednak łatwą rywalką, bo jest niezwykle doświadczoną zawodniczką. 29-latka wygrała French Open w 2018 roku i Wimbledon w 2019. Ich spotkanie w Australian Open odbędzie się w niedzielę. Transmisja w Eurosporcie.