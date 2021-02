Motyl wkroczył do akcji na Australian Open. Długo nie dawał za wygraną [WIDEO]

Zobacz wideo Australian Open. 100 niewymuszonych błędów Hurkacza, strój Williams i rozpacz Monfilsa. Co dalej?

Naomi Osaka to najlepiej zarabiająca kobieta sportu. Od 2018 w każdym sezonie zdobywa jakiś wielkoszlemowy tytuł, co jak na standardy bezkrólewia w kobiecym tenisie jest imponujące. A przy tym Japonka pozostaje zupełnie niegwiazdorska. Czasem nie wiadomo, co jest u niej bardziej cenne: tenisowa moc, gdy włączy najwyższe obroty? Czy szczerość na dobre i na złe i dar dostrzegania, że świat się nie kończy na czubku nosa. A skoro jesteśmy przy czubku nosa, to podczas wygranego starcia (6:3; 6:2) z Ons Jabeur, przyfrunął na niego motyl. Tenisistka starała się go delikatnie odpędzić, ale motyl nie dawał za wygraną. Gdy już wydawało się, że Japonka wypuściła motyla na wolność, to on znowu wrócił. Kibice byli rozczuleni tą sceną. Zresztą, sami zobaczcie:

Już w niedzielę rywalką rozstawionej z numerem 3. zawodniczki będzie Garbine Muguruza, 14. w rankingu. Tego starcia nie będą mogli niestety zobaczyć na żywo kibice.

Lockdown stanu Wiktoria

Australian Open bez udziału kibiców! Australijskie władze próbują walczyć z koronawirusem, który znowu o sobie przypomina. - Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nowa mutacja się rozpowszechnia znacznie szybciej, dlatego stan Wiktoria będzie zamknięty - powiedział Dan Andrews. Premier stanu Wiktoria ogłosił pięciodniowy lockdown.

